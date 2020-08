Fossi dell'Arte, appuntamento al 19 settembre

martedì, 25 agosto 2020, 15:56

Prossimo appuntamento con i Fossi dell'Arte il 19 settembre dopo il successo dei sei appuntamenti del 2019. Nel tratto di strada lato Ovest di via del Fosso, vicino alla Madonna dello Stellario , in Piazza San Francesco, e lato via del Fosso vicino al muro di Villa Bottini. Organizzato da Arci Lucca e Versilia ;il pittore lucchese Fabrizio Barsotti. Patrocinio Comune di Lucca- informazioni 3937498290 esposizione in orario 16,30 alle 22,30.