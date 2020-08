Fratelli d'Italia: “La scuola nel caos più completo"

venerdì, 28 agosto 2020, 10:17

"L'anno scolastico sta per iniziare ma tante questioni devono essere risolte, tra le più importanti quella del trasporto degli studenti. Le recenti disposizioni ministeriali circa il distanziamento sociale hanno messo in seria difficoltà le aziende toscane di trasporto poiché per garantirlo occorre potenziare le corse, in molti casi raddoppiandole o triplicandole con mezzi e personale aggiuntivo, da reperire al più presto a spese proprie. La Regione, infatti, ente competente in materia, avrebbe dovuto stanziare risorse per questo, ma non lo ha fatto, scaricando le proprie responsabilità sulle Province. Per poter permettere alle scuole di riaprire in sicurezza e garantire il servizio agli studenti, occorre che la Regione intervenga urgentemente, riconoscendo i propri compiti e le proprie competenze". Così Michela Senesi ed Elena Bardelli, responsabile e vice responsabile del Dipartimento Regionale Istruzione Fratelli d'Italia.



"Un altro grosso problema - concludono - è costituito dallo screening sierologico, da compiere da parte del personale scolastico docente e non docente, entro il 7 settembre per poter avere, all'inizio delle lezioni, la mappatura dei soggetti positivi al Covid-19. Si preannunciano disservizi dovuti a situazioni poco chiare, come il mancato coordinamento con i medici di base, molti dei quali, ad oggi, non hanno dato ancora la loro disponibilità, e al fatto che in molte zone d’Italia, i kit non sono ancora arrivati. Si tratta di un rischio enorme che non possiamo permetterci. Il Ministero dell’Istruzione sembra non essere in grado di assicurare nemmeno le condizioni minime per un ritorno in classe in sicurezza. Le prossime elezioni regionali si presentano come l’occasione propizia per dare alla Toscana un nuovo governo e un messaggio importante all’attuale esecutivo".