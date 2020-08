"I Fossi dell'arte" a Lucca

sabato, 8 agosto 2020, 22:25

Il progetto i Fossi dell'arte nato lo scorso anno nel 2019 mira alla promozione dal punto di vista culturale, e delle bellezza dopo il successo dei sei appuntamenti del 2019 inserito in Vivi Lucca 2019, con Arci Lucca e Versilia e Fabrizio Barsotti pittore lucchese, che ha da sempre il suo studio di pittura in via del Fosso n153. L'idea dei Fossi dell'arte è quella di fare conoscere attraverso l'arte una zona poco conosciuta ai lucchesi. L'antica via della Seta Lucchese che dal 1376 alimentava con l'acqua e la forza motrice la lavorazione della Seta lucchese. Dal 22 Agosto al 19 Settembre ore 16,30 alle 22,30 in via del Fosso dal n129 al 177, lato Alimentari Gianita Pagliai vicino al muro di Villa Bottini e Piazza San Francesco. Patrocinio del Comune di Lucca, e il logo di Ale Sorbera. Si ringrazia il Collettivo Vivi i Fossi a nome di Giuditta Pieroni, e i Commercianti di piazza San Francesco. Informazioni 3937498290 Barsotti