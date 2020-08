Il fotografo Angelo Moscarino in mostra in occasione dei "Fossi dell'Arte"

sabato, 15 agosto 2020, 14:36

Angelo Moscarino, fotografo di Napoli, in mostra in occasione dei Fossi dell'Arte 2020, presso Opificio 120 in via del Fosso n120 dei fratelli Belluomini. Sabato 22 agosto dalle ore 16,30 alle 22,30 presenta una serie di fotografie sul tema delle donne. Ingresso libero.