Inaugurato il sottopasso di piazzale Boccherini, Baccelli (Pd): “Interventi di riqualificazione urbana sono frutto di buone normative e risorse economiche”

giovedì, 6 agosto 2020, 13:44

Il consigliere regionale e presidente della commissione Territorio e ambiente Stefano Baccelli ha preso parte, questa mattina, all’inaugurazione del nuovo sottopasso di piazzale Boccherini che unirà il quartiere di Sant’Anna con il centro storico di Lucca.



“L’inaugurazione del sistema rotatoria-sottopasso di piazzale Boccherini è un evento importante per il quartiere Sant’Anna e per tutta la città di Lucca; un intervento di riqualificazione, all’interno del progetto Quartieri Social-Piu, che agevolando la mobilità del territorio migliorerà sensibilmente la vita delle persone. Per fare opere di riqualificazione urbana voglio ricordare che occorrono buone discipline normative e risorse economiche: in Regione, in questi anni, non a caso siamo intervenuti sulla legge 65 che disciplina il governo del territorio, proprio per consentire in modo più agevole azioni di rigenerazione urbana, come appunto quello che riguarda piazzale Boccherini. E’ grazie al bando Piu – progetti di innovazione urbana - di cui hanno beneficiato i Comuni di Lucca e Capannori, che l’Amministrazione lucchese ha potuto, tra gli altri, realizzare l’intervento di riqualificazione di piazzale Boccherini, in questo caso grazie alle risorse pari 6,5 milioni di euro della Regione Toscana veicolate dall’Unione Europea per il progetto dei Quartieri social. Un progetto segno di una regione che unisce buone normative a investimenti economici a loro sostegno. E segno anche del ruolo fondamentale che gioca l’Unione Europea per il futuro delle nostre comunità, delle infrastrutture, dello sviluppo e della crescita dei territori. Quello che abbiamo inaugurato questa mattina è un progetto certamente pre Covid, ma voglio sottolineare che qualora accettassimo i fondi del Mes avremmo a disposizione qualcosa come 2,3 miliardi da investire in sanità. Questo può darci la misura di quanta progettualità occorrerà agli enti locali e alla stessa Regione Toscana per usufruire a pieno di questi investimenti straordinari sulla Next Generation dell’Unione Europea, per uno sviluppo sempre più sostenibile della nostra regione”. E’ quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione Territorio e ambiente intervenendo questa mattina all’inaugurazione del sottopasso di piazzale Boccherini, a Lucca.