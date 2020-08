La coordinatrice regionale delle donne dell'Idv Toscana Silvia Guidi, candidata nella lista Orgoglio Toscana

Altre notizie brevi

lunedì, 24 agosto 2020, 18:32

Così il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti, candidato capolista di Forza Italia a Lucca per le elezioni regionali: «Al senatore Massimo Mallegni, cui è stato oggi conferito l’incarico di Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, auguro buon lavoro.

lunedì, 24 agosto 2020, 17:53

Si legge così in una nota Marina Staccioli, candidata alla Regione e responsabile regionale dipartimenti Fdi, Vittorio Fantozzi, candidato alla regione, Emanuela Busetto responsabilie regionale dipartimento Sociale, Anna Serra resposabile regionale dipartimento Sanità e Paolo Ricci responsabile provinciale Dipartimento Sociale: "In questo periodo di corona virus , sopratutto nei mesi...

lunedì, 24 agosto 2020, 17:51

Dichiarazione del neo commissario regionale di Forza Italia, sen. Massimo Mallegni: «La situazione in cui ci troviamo oggi non è delle più semplici, nonostante il lavoro svolto sin qui dall’amico e collega Stefano Mugnai al quale va il mio ringraziamento.

lunedì, 24 agosto 2020, 17:14

Finalmente sciolte tutte le riserve, la listra Sinistra Civica Ecologista sarà presente sulla scheda elettorale. Esprimono soddisfazione i candidati che erano stati ottimisti sul buon esito del controllo.

lunedì, 24 agosto 2020, 15:54

Regionali, ammessa la lista Orgoglio Toscana per Giani presidente nella circoscrizione di Lucca. L'ufficio circoscrizionale del Tribunale di Lucca, dopo le contestazioni sollevate alle liste, fra cui anche Orgoglio Toscana a Lucca, ha accolto il ricorso presentato accogliendo le osservazioni fatte e dando così il via libera.

lunedì, 24 agosto 2020, 11:34

Poste Italiane comunica che in provincia di Lucca le pensioni del mese di settembre verranno accreditate a partire da mercoledì 26 agosto per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

domenica, 23 agosto 2020, 19:38

Michela Senesi, responsabile del Dipartimento Regionale Istruzione Fratelli d'Italia, ed Elena Bardelli, vice responsabile, intervengono così in una nota stampa: "Nel periodo estivo si sono susseguiti da parte del governo e del ministro Azzolina tanti documenti e proclami in TV e sulla stampa, con grande mobilitazione di esperti e tecnici...

domenica, 23 agosto 2020, 12:57

La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per domani, lunedì 24 agosto, per temporali e rischio idrogeologico, dalle ore 10 alle 21.

domenica, 23 agosto 2020, 09:49

Prossimo appuntamento dei Fossi dell'Arte 2020 il 19 settembre dalle 16,30 alle 22,30 nel tratto di strada compreso il lato Ovest di via del Fosso dal n129 al 177 con la strada chiusa al traffico, in Piazza San Francesco, e lato via del Fosso vicino al muro di Villa Bottini.

domenica, 23 agosto 2020, 09:38

Il 23 agosto alle 21, al Real Collegio di S. Caterina a Lucca, si presenta "Relicta - Poesie di Benedetto Maggio". Dialoga con l’Autore Franco Donatini. A cura di Claudio Della Bartola e Real Collegio.