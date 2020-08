La Fondazione Ragghianti di Lucca. Arte a 360 gradi, dalla storia al futuro

lunedì, 10 agosto 2020, 12:01

La Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, le sue finalità e le prospettive per il futuro dell'arte, le strategie per il rilancio culturale, saranno le tematiche che verranno affrontate nell'incontro al Caffè de La Versiliana in programma martedì 11 agosto alle 18.30. Durante l'incontro, di cui saranno protagonisti Alberto Fontana e Paolo Bolpagni rispettivamente Presidente e Direttore della prestigiosa istituzione culturale lucchese, si parlerà di Carlo Ludovico Ragghianti, uno dei massimi storici dell'arte del Novecento, e di sua moglie Licia Collobi, ai quali è intitolata la Fondazione Ragghianti, e naturalmente della storia quasi quarantennale di questa celebre istituzione nata nel 1981. Ma soprattutto saranno affrontati temi che riguardano il presente e il futuro: come gli enti che si occupano d'arte e cultura hanno affrontato la dura crisi dell'epidemia e del confinamento, quali sono le prospettive del settore in generale e della Fondazione Ragghianti in particolare, i programmi per i prossimi mesi, con analisi, bilanci e strategie per il rilancio del comparto e del sistema culturale. L'incontro sarà condotto da Piero Ceccatelli.

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it. Gli incontri al Caffè sono trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e saranno in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.