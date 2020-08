Lucca: nuovi orari per la medicina legale

Altre notizie brevi

venerdì, 7 agosto 2020, 16:29

"Non ci sorprendono affatto - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - i dati sconfortanti riguardanti l'utilizzo del bonus vacanze in lucchesia." "Fin dal suo lancio-prosegue il Consigliere-avevamo, infatti, espresso le nostre forti perplessità che questo strumento sarebbe stato effettivamente efficace per supportare concretamente il settore turistico...

venerdì, 7 agosto 2020, 16:24

Ogni mese, a partire da adesso, Lucca Biennale svelerà alcuni dettagli e approfondirà alcune sezioni della X edizione che è sempre più vicina.

venerdì, 7 agosto 2020, 14:57

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, "Strana davvero la politica in questa città! - esordisce -. Nei giorni scorsi gli Organi di Stampa hanno riportato la notizia della firma di una bozza di Protocollo di intesa tra Sindaco di Lucca e Presidenti delle Fondazioni Bancarie cittadine...

venerdì, 7 agosto 2020, 14:02

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, mercoledì 12 agosto, dalle ore 13.30 alle 16.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica a Marginone nelle vie Gramsci, Teglia e in località Ribocco.

giovedì, 6 agosto 2020, 16:05

L'UGL Regionale chiede un incontro al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e all'Assessore alla Sanità Stefania Saccardi, per il mancato rinnovo del CCNL Sanità Privata Aiop/Aris, atteso da oltre 14 anni dai circa 150 mila lavoratori del settore.

giovedì, 6 agosto 2020, 14:27

"La famigerata gara sul Tpl - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - com'era ampiamente prevedibile, sta creando grossi problemi organizzativi anche a Lucca e provincia." "Il nodo cruciale - prosegue il consigliere - è che pare manchino all'appello almeno una trentina di mezzi, assolutamente indispensabili in...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:44

Il consigliere regionale e presidente della commissione Territorio e ambiente Stefano Baccelli ha preso parte, questa mattina, all’inaugurazione del nuovo sottopasso di piazzale Boccherini che unirà il quartiere di Sant’Anna con il centro storico di Lucca.“L’inaugurazione del sistema rotatoria-sottopasso di piazzale Boccherini è un evento importante per il quartiere Sant’Anna...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:43

Gli sportelli delle direzioni provinciali dell’Inps Toscana e delle agenzie complesse di Empoli e Piombino sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30.

mercoledì, 5 agosto 2020, 18:33

Sabato 1 agosto è stata inaugurata "A volte penso che...", una mostra collettiva che nasce da una particolare prospettiva, ovvero quella di lasciare che ventitré artisti raccontino un pensiero ricorrente attraverso le loro personali intuizioni e idee visive."Grazie agli artisti - si legge nel comunicato -, alle persone che c'erano...

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:55

I comuni di Lucca e Castelnuovo Garfagnana, classificati come ad alta criticità abitativa, potranno reperire ad acquistare alloggi già edificati ed immediatamente fruibili da destinare ad edilizia residenziale pubblica per fronteggiare situazioni critiche di emergenza abitativa.