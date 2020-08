Montemagni (Lega): "Con la riapertura delle scuole il trasporto pubblico locale rischia di andare in tilt"

giovedì, 20 agosto 2020, 14:02

"Ci siamo più volte occupati in questi anni - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - dei vari problemi che, purtroppo, attanagliano il trasporto pubblico locale in lucchesia."



"Autobus spesso obsoleti, corse saltate, parco macchine insufficiente-prosegue il Consigliere-sono criticità a cui, ahinoi, gli utenti, che siano studenti o pendolari, sono tristemente abituati." "Ora, però-precisa l'esponente leghista-con la riapertura delle scuole a metà settembre e l'auspicabile piena ripresa dell'attività lavorativa, le problematiche si potrebbero, drammaticamente, acuire."



"Infatti-sottolinea la rappresentante della Lega-i posti disponibili sui bus, per consentire il normale distanziamento, saranno giocoforza ridotti di almeno il 50% e quindi non ci vuole un matematico per capire che bisognerà trovare un numero maggiore di autobus da far circolare."



"Come pensa di affrontare la Regione, tale questione? Ha già pronta una rapida soluzione per non creare ulteriori disservizi alla clientela?" "Ci auguriamo-conclude Elisa Montemagni-che non vengano, poi, suggerite folcloristiche soluzioni alternative come quella di usare la bicicletta per raggiungere la scuola o il posto di lavoro; è un mezzo che amiamo, ma per fare, magari, quotidiani spostamenti di decine di chilometri, non ci pare assolutamente un'ipotesi ragionevole."