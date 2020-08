Montemagni (Lega): "Necessario maggiore controllo sui treni all'osservanza delle norme anti-Covid"

martedì, 25 agosto 2020, 14:32

"Siamo già intervenuti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale e capolista alle prossime elezioni - condividendo le naturali preoccupazioni di un'associazione di pendolari della Toscana Nord-Ovest che stigmatizzavano il comportamento di quei viaggiatori i quali, in treno, non indossano la mascherina."



"Una problematica-prosegue il Consigliere-che si potrebbe anche acuire con la riapertura delle scuole e la ripresa dell'attività lavorativa." "Riteniamo, quindi, doveroso per rispetto verso gli altri-precisa l'esponente leghista-che si debbano totalmente seguire le norme anticovid e pensiamo che sanzionare gli inadempienti, probabilmente, sarebbe davvero un utile deterrente." "A lungo andare, i mezzi pubblici-sottolinea la rappresentante della Lega-diverrebbero, se tutti non rispettassero le regole, dei potenziali luoghi dove il virus potrebbe trovare terreno fertile; occorre, quindi, un maggiore senso di responsabilità da parte di ogni utente."



"Ci auguriamo, dunque-conclude Elisa Montemagni-che l'appello lanciato dalla predetta associazione non cada nel vuoto e venga recepito, oltre che dagli stessi viaggiatori, anche dalle Istituzioni."