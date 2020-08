Montemagni: "Lucca, reperire prontamente una nuova sede per il centro d'ascolto della locale Croce Rossa"

Altre notizie brevi

lunedì, 3 agosto 2020, 13:40

Mercoledì 5 agosto alle ore 21 a Ruota si svolgerà un'iniziativa a 76 anni dalla morte di Don Aldo Mei, il sacerdote originario di Ruota fucilato il 4 agosto 1944 sugli spalti delle Mura di Lucca a Porta Elisa, per mano dei nazisti.

lunedì, 3 agosto 2020, 13:40

Martedi 4 agosto alle 21,15 interessante appuntamento musicale presso l'orto botanico. Nell'ambito del Canto degli alberi e del progetto del '700 musicale a Lucca, si esibirà il clavicembalista Tommaso Nicoli, il quale è ormai ben più di una semplice giovane promessa musicale del nostro territorio.

lunedì, 3 agosto 2020, 12:09

Fiabe, favole, racconti, teatro e tanto divertimento. La sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", prosegue ad animare le serate estive delle famiglie lucchese con quasi uno spettacolo ogni sera. Realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della...

lunedì, 3 agosto 2020, 12:05

"Abbiamo sporto una denuncia-querela contro l'onorevole Alessandro Zan per aver pronunciato le seguenti frasi il 19.07.2020 a Verona: "Piazze dell'odio, dell'esclusione, della violenza" riferite alle nostre pacifiche manifestazioni. Riguardo il nostro dissenso verso il Pdl omotransfobia ha ancora dichiarato: "Vogliono dire che limita la libertà di pensiero semplicemente per continuare...

domenica, 2 agosto 2020, 19:42

Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme agli organi e ai dipendenti della Fondazione, al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo, al Direttore Generale della Banca del Monte di Lucca, Federico Pietrini, agli organi della Banca e ai dipendenti, esprimono cordoglio per la...

domenica, 2 agosto 2020, 13:57

Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3 agosto.

domenica, 2 agosto 2020, 13:51

Domani, 3 agosto, alle ore 13.00 a Campo di Marte la direzione aziendale, visiterà le nuove cure intermedie realizzate all’interno della struttura.

sabato, 1 agosto 2020, 23:01

Tragedia questa sera in zona Santissima Annunziata a Lucca. Un uomo sui 45 anni ha accusato un arresto cardiaco e si è accasciato mentre si trovava in un locale. Si è però poi saputo che l’uomo era affetto da grave patologia.La chiamata di soccorso è scattata ale 20.32.

sabato, 1 agosto 2020, 10:09

Fino al prossimo 16 agosto è possibile manifestare la disponibilità come scrutatori (per coloro che già sono iscritti all’albo) per le elezioni Regionali e il Referendum costituzionale in merito alle "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" che si terranno...

venerdì, 31 luglio 2020, 17:49

Sull’impianto di compostaggio che l’amministrazione comunale di Capannori vorrebbe far realizzare a Livorno interviene Domenico Caruso consigliere della Lega Salvini Premier Capannori: