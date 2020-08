Preparativi per i Fossi dell'Arte 2020

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:55

I comuni di Lucca e Castelnuovo Garfagnana, classificati come ad alta criticità abitativa, potranno reperire ad acquistare alloggi già edificati ed immediatamente fruibili da destinare ad edilizia residenziale pubblica per fronteggiare situazioni critiche di emergenza abitativa.

mercoledì, 5 agosto 2020, 13:13

Torna, con un concerto tutto dedicato a Mozart e Beethoven, la musica dal vivo di Animando. L’appuntamento, in programma per sabato (8 agosto) alle 21,15, è in calendario per la rassegna Real Collegio Estate. Il chiostro medievale di Santa Caterina ospiterà il pianoforte di Fabrizio Datteri, il flauto di Filippo...

martedì, 4 agosto 2020, 13:41

"E' davvero assurdo aumentare il TEFA in questo momento di profonda crisi per cittadini ed imprese. Attività chiuse da mesi, famiglie in grave difficoltà economica e la Provincia cosa fa? Chiede loro ulteriori risorse per 1 milione e 200 mila euro. Pura follia!".

martedì, 4 agosto 2020, 12:28

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti risponde a Liano Picchi «La pianificazione impiantistica spetta alla Regione, non al singolo sindaco E per inciso i miei mandati da primo cittadino di Altopascio sono stati 4, non 3»«Compagno Liano Picchi: ma che dice??? Sull’impiantistica di chiusura del ciclo dei rifiuti,...

lunedì, 3 agosto 2020, 13:40

Mercoledì 5 agosto alle ore 21 a Ruota si svolgerà un'iniziativa a 76 anni dalla morte di Don Aldo Mei, il sacerdote originario di Ruota fucilato il 4 agosto 1944 sugli spalti delle Mura di Lucca a Porta Elisa, per mano dei nazisti.

lunedì, 3 agosto 2020, 13:40

Martedi 4 agosto alle 21,15 interessante appuntamento musicale presso l'orto botanico. Nell'ambito del Canto degli alberi e del progetto del '700 musicale a Lucca, si esibirà il clavicembalista Tommaso Nicoli, il quale è ormai ben più di una semplice giovane promessa musicale del nostro territorio.

lunedì, 3 agosto 2020, 13:36

"In questi momenti particolarmente difficili del post Covid-19 - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - è fondamentale che associazioni o enti preposti all'assistenza dei bisognosi siano messi nelle migliori condizioni per operare fattivamente."

lunedì, 3 agosto 2020, 12:09

Fiabe, favole, racconti, teatro e tanto divertimento. La sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", prosegue ad animare le serate estive delle famiglie lucchese con quasi uno spettacolo ogni sera. Realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Comune di Lucca, con il contributo della...

lunedì, 3 agosto 2020, 12:05

"Abbiamo sporto una denuncia-querela contro l'onorevole Alessandro Zan per aver pronunciato le seguenti frasi il 19.07.2020 a Verona: "Piazze dell'odio, dell'esclusione, della violenza" riferite alle nostre pacifiche manifestazioni. Riguardo il nostro dissenso verso il Pdl omotransfobia ha ancora dichiarato: "Vogliono dire che limita la libertà di pensiero semplicemente per continuare...

domenica, 2 agosto 2020, 19:42

Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme agli organi e ai dipendenti della Fondazione, al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo, al Direttore Generale della Banca del Monte di Lucca, Federico Pietrini, agli organi della Banca e ai dipendenti, esprimono cordoglio per la...