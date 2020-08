Nuovo appuntamento dei Fossi dell'Arte

domenica, 23 agosto 2020, 09:49

Prossimo appuntamento dei Fossi dell'Arte 2020 il 19 settembre dalle 16,30 alle 22,30 nel tratto di strada compreso il lato Ovest di via del Fosso dal n129 al 177 con la strada chiusa al traffico, in Piazza San Francesco, e lato via del Fosso vicino al muro di Villa Bottini. Organizzato da Arci Lucca e Versilia, con il pittore lucchese Fabrizio Barsotti, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, e Giuditta Pieroni, il logo di Ale Sorbera, e patrocinio comune di Lucca. Per informazioni 3937498290 Barsotti.