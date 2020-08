Perini Navi, Regione segue da vicino la crisi. Contatti con sindacati e potenziali investitori

Altre notizie brevi

lunedì, 10 agosto 2020, 17:25

Il corso BLS-D si svolgerà il giorno 12 agosto dalle ore 21 presso la Scuola di Defibrillazione Precoce della Cecchini Cuore ONLUS in via Adriano Gozzini, 8 a Ospedaletto (PI) e sarà tenuto dal Dr. Maurizio CECCHINI, cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa, responsabile della cardiologia pediatrica all'ospedale Santa Chiara...

lunedì, 10 agosto 2020, 17:20

Manutenzione alberature: 5 tigli da abbattere lungo la via della stazione a Ponte a Moriano. Verranno sostituiti con esemplari della stessa specie

lunedì, 10 agosto 2020, 17:11

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti in allarme dall’anno scorso: «Non appena si evidenziò la maggior spesa segnalai l’anomalia. Più di 18 milioni svaporati in tre mesi fra questo, poi ventilatori e mascherine fantasma»«Lo dicevo già l’anno scorso: se io investo in un progetto tot euro, e poi...

lunedì, 10 agosto 2020, 17:10

L’Amministrazione Comunale di Lucca ha deliberato di erogare contributi sugli affitti per le aziende chiuse per l’emergenza Covid 19.

lunedì, 10 agosto 2020, 17:09

Sono in fase di ultimazione i lavori da parte dell'amministrazione comunale per dotare di illuminazione pubblica il tratto di via della Madonnina a Santa Margherita tra via dell'Immagine Farnocchia e l'incrocio con via del Marginone.

lunedì, 10 agosto 2020, 17:07

Gli interventi di restyling rientrano nel "Progetto E-Grid 2020" con cui E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, sta dotando gli impianti elettrici di elementi di innovazione tecnologica con l'obiettivo di automatizzare sempre di più il funzionamento del sistema elettrico, migliorando la...

lunedì, 10 agosto 2020, 17:06

Facciamo riferimento all’articolo apparso nei giorni scorsi nel quale si riportava l’elenco di tutti i Comuni che hanno subito eventi calamitosi negli anni 2018-2019 ed individuati da apposite delibere regionali per comunicare che riportiamo un nuovo elenco che “dovrebbe” essere definitivo e completo.

lunedì, 10 agosto 2020, 12:01

La Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca, le sue finalità e le prospettive per il futuro dell'arte, le strategie per il rilancio culturale, saranno le tematiche che verranno affrontate nell'incontro al Caffè de La Versiliana in programma martedì 11 agosto alle 18.30.

domenica, 9 agosto 2020, 09:34

"Il piano di gestione dei rifiuti della Toscana deve essere completamente rivisto nell'ottica di una valorizzazione delle aziende virtuose". Ne è convinto il candidato alle elezioni regionali con Fratelli d'Italia Massimiliano Simoni, che torna a ribadire la sua posizione contraria "ad un sistema – spiega – che prevede un uso...

sabato, 8 agosto 2020, 22:25

Il progetto i Fossi dell'arte nato lo scorso anno nel 2019 mira alla promozione dal punto di vista culturale, e delle bellezza dopo il successo dei sei appuntamenti del 2019 inserito in Vivi Lucca 2019, con Arci Lucca e Versilia e Fabrizio Barsotti pittore lucchese, che ha da sempre il...