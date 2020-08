Protocollo sindaco-fondazioni, soddisfatto Panchieri (Pd)

venerdì, 7 agosto 2020, 14:57

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri,



"Strana davvero la politica in questa città! - esordisce -. Nei giorni scorsi gli Organi di Stampa hanno riportato la notizia della firma di una bozza di Protocollo di intesa tra Sindaco di Lucca e Presidenti delle Fondazioni Bancarie cittadine per programmare ed organizzare al meglio le attività culturali nella nostra Lucca e i Partiti Politici (tutti!) non se ne sono accorti. Ma , si sa, questi sono tempi di selezione (sic) dei candidati per le Elezioni Regionali; è meglio imbastire lotte interne che riflettere sulle cose davvero importanti. Triste è lo spettacolo che la Politica lucchese sta offrendo in questi giorni. Ma quello che mi ha stupito e continua a stupirmi è che nemmeno i candidati già in pista abbiano fino ad ora proferito verbo sull'argomento, eppure la politica culturale per i Centri Storici delle città sarà decisiva per restituire alla Toscana una prospettiva corretta e positiva di sviluppo. L'accordo, a mio avviso, è un fatto politico enorme per la città".



"I sottoscrittori - conclude - hanno deciso una consultazione permanente (addirittura mensile) per programmare, coordinare e monitorare le attività culturali, per individuare preventivamente le manifestazioni ritenute strategiche e prioritarie al raggiungimento di standard qualitativi e quantitativi significativi, per definire entro il mese di Novembre le linee guida della programmazione culturale dell'anno successivo, al fine di evitare sovrapposizioni e per misurare l'impatto complessivo (culturale ed economico) sulla città e sul territorio circostante. Il Circolo Centro Storico del PD è particolarmente soddisfatto per questo accordo, perché da almeno due anni ha lavorato in questa direzione. Mi sento, pertanto, come Segretario di ringraziare pubblicamente l'Assessore Ragghianti che ha lavorato con decisione a questo esito e di dare atto ai Presidenti delle due Fondazioni Bancarie di aver dimostrato ancora una volta la loro intelligenza e lungimiranza al servizio del bene comune".