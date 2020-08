Rimane chiusa la segreteria studenti dell'Università di Pisa: servizi on line e via telefono

Altre notizie brevi

giovedì, 27 agosto 2020, 21:47

Il comune di Lucca ricorda che – in considerazione della situazione straordinaria legata all'emergenza sanitaria – la Regione Toscana ha disposto come giorno di inizio delle lezioni su tutto il territorio lunedì 14 settembre prossimo, data che coincide con la festività lucchese di Santa Croce.

giovedì, 27 agosto 2020, 21:43

Nella prima settimana di attività del servizio sono stati circa 7.400 i test sierologici prenotati dal personale scolastico residente sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest attraverso il sito regionale “Rientro a Scuola”.

giovedì, 27 agosto 2020, 12:47

La Toscana proroga al 13 settembre (la scadenza originaria era il 31 agosto) il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la Sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste.

giovedì, 27 agosto 2020, 12:24

Si terranno la prossima settimana, nei giorni 2, 3 e 4 settembre, al Palazzo dei Congressi di Pisa (Via Matteotti 1) le prove di selezione per l’ammissione al “Percorso 1000 ore” del corso per operatore socio sanitario (Oss) organizzato dalla Azienda USL Toscana nord ovest.

mercoledì, 26 agosto 2020, 16:15

"Uno dei settori maggiormente colpiti dalla chiusura dell'economia dovuta al Covid – 19 , è sicuramente il comparto della Fiere del Commercio su aree pubbliche in cui operano banchi ambulanti dei Brigidini e dei Porchettai. Il comparto che ha reso il comune di Lamporecchio famoso nel mondo, che allieta le...

mercoledì, 26 agosto 2020, 15:58

Nell’ambito del percorso virtuoso intrapreso da tempo e che ha portato, grazie all’impegno di cittadini, amministratori e azienda, all’ottenimento di ottimi risultati e risonanza a livello nazionale, Ascit continua nell’azione di aumento della raccolta differenziata, della valorizzazione dei materiali e del miglioramento della qualità del materiale raccolto.

mercoledì, 26 agosto 2020, 14:57

Il candidato al consiglio regionale per Toscana a Sinistra interviene sulla mancanza di spazi scolastici: "A settembre, i nostri ragazzi/e torneranno sui banchi (forse a rotelle, chi lo sa?) di scuola, ma di che scuola? Spererei non la stessa scuola che abbiamo abbandonato oramai a inizio marzo, perché, se c'è...

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:05

«Per il trasporto scolastico, che il Pd regionale chieda la deroga al metro di distanza non ha senso ed è una pericolosa roulette covid sulla pelle dei nostri ragazzi. Che poi nella provincia di Lucca dove già a cose normali la metà dei docenti è precaria ancora nulla si sappia...

mercoledì, 26 agosto 2020, 11:10

«Per il trasporto scolastico, che il Pd regionale chieda la deroga al metro di distanza non ha senso ed è una pericolosa roulette covid sulla pelle dei nostri ragazzi. Se il metro è precauzione utile e necessaria rispetto al contagio, va mantenuto sempre. Se non lo è, lo togliamo sempre.

mercoledì, 26 agosto 2020, 08:28

Anche in Toscana è stato costituito il primo coordinamento territoriale del "Comitato 3 Motivi per il No”, che sosterrà le ragioni del “no” al referendum costituzionale del 20-21 settembre.Ad annunciarlo sono Luca Russi e Iacopo Biondi Bartolini, militanti del FSI Riconquistare l'Italia e coordinatori territoriali del Comitato, che è stato...