Risultati diagnostici e riflessioni sulla nuova datazione del Volto Santo: incontro di studio

Altre notizie brevi

martedì, 25 agosto 2020, 15:56

Prossimo appuntamento con i Fossi dell'Arte il 19 settembre dopo il successo dei sei appuntamenti del 2019. Nel tratto di strada lato Ovest di via del Fosso, vicino alla Madonna dello Stellario , in Piazza San Francesco, e lato via del Fosso vicino al muro di Villa Bottini.

martedì, 25 agosto 2020, 14:32

"Siamo già intervenuti - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale e capolista alle prossime elezioni - condividendo le naturali preoccupazioni di un'associazione di pendolari della Toscana Nord-Ovest che stigmatizzavano il comportamento di quei viaggiatori i quali, in treno, non indossano la mascherina." "Una problematica-prosegue il Consigliere-che si potrebbe anche...

martedì, 25 agosto 2020, 14:31

«Sono raggiunto da numerose segnalazioni di famiglie sull’orlo della disperazione perché non riescono a contattare né accedere agli appuntamenti con le Commissioni mediche integrate di valutazione per le disabilità e invalidità dei loro congiunti. A quanto risulta, con l’emergenza coronavirus questi organismi si riunirebbero meno della metà delle volte consuete,...

martedì, 25 agosto 2020, 12:30

Proseguono le verifiche approfondite sulla salute delle alberature urbane condotte dall’ufficio verde pubblico che si avvale di team tecnico specializzato nel settore. A seguito della perizia condotta dall’agronoma Letizia Cipresso che evidenzia la pericolosità per la pubblica incolumità di dieci alberi afflitti da problemi di stabilità, l’amministrazione comunale ha firmato...

martedì, 25 agosto 2020, 12:04

«Più mezzi, più sicuri. Per il trasporto pubblico su gomma e su ferro questo era già un bisogno urgente prima della pandemia, e oggi il covid aggiunge l’esigenza di sicurezza sanitaria. Ma non è che il carico da undici su un sistema già critico e a livelli ottocenteschi che la...

lunedì, 24 agosto 2020, 19:27

La coordinatrice regionale delle donne dell'Idv Toscana Silvia Guidi, candidata nella lista Orgoglio Toscana. Circoscrizione Lucca Lavoro e sanità queste le priorità: "Inizia la campagna elettorale più lunga della mia vita. Abbiamo iniziato ad ottobre dello scorso anno, il mondo è cambiato, insieme con dedizione e competenza rimettendo al centro...

lunedì, 24 agosto 2020, 18:32

Così il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti, candidato capolista di Forza Italia a Lucca per le elezioni regionali: «Al senatore Massimo Mallegni, cui è stato oggi conferito l’incarico di Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, auguro buon lavoro.

lunedì, 24 agosto 2020, 17:53

Si legge così in una nota Marina Staccioli, candidata alla Regione e responsabile regionale dipartimenti Fdi, Vittorio Fantozzi, candidato alla regione, Emanuela Busetto responsabilie regionale dipartimento Sociale, Anna Serra resposabile regionale dipartimento Sanità e Paolo Ricci responsabile provinciale Dipartimento Sociale: "In questo periodo di corona virus , sopratutto nei mesi...

lunedì, 24 agosto 2020, 17:51

Dichiarazione del neo commissario regionale di Forza Italia, sen. Massimo Mallegni: «La situazione in cui ci troviamo oggi non è delle più semplici, nonostante il lavoro svolto sin qui dall’amico e collega Stefano Mugnai al quale va il mio ringraziamento.

lunedì, 24 agosto 2020, 17:14

Finalmente sciolte tutte le riserve, la listra Sinistra Civica Ecologista sarà presente sulla scheda elettorale. Esprimono soddisfazione i candidati che erano stati ottimisti sul buon esito del controllo.