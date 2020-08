Scomparsa Giulio Lazzarini, il cordoglio di FBML, Lucca Sviluppo, BML, CARIGE

Altre notizie brevi

domenica, 2 agosto 2020, 13:57

Tempo in peggioramento, soprattutto sulle zone settentrionali della Toscana, per l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per pioggia e temporali valido dalle 4 alle 20 di domani, lunedì 3 agosto.

domenica, 2 agosto 2020, 13:51

Domani, 3 agosto, alle ore 13.00 a Campo di Marte la direzione aziendale, visiterà le nuove cure intermedie realizzate all’interno della struttura.

sabato, 1 agosto 2020, 23:01

Tragedia questa sera in zona Santissima Annunziata a Lucca. Un uomo sui 45 anni ha accusato un arresto cardiaco e si è accasciato mentre si trovava in un locale. Si è però poi saputo che l’uomo era affetto da grave patologia.La chiamata di soccorso è scattata ale 20.32.

sabato, 1 agosto 2020, 10:09

Fino al prossimo 16 agosto è possibile manifestare la disponibilità come scrutatori (per coloro che già sono iscritti all’albo) per le elezioni Regionali e il Referendum costituzionale in merito alle "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" che si terranno...

venerdì, 31 luglio 2020, 17:49

Sull’impianto di compostaggio che l’amministrazione comunale di Capannori vorrebbe far realizzare a Livorno interviene Domenico Caruso consigliere della Lega Salvini Premier Capannori:

venerdì, 31 luglio 2020, 16:24

venerdì, 31 luglio 2020, 16:16

Le imprese registrate in provincia di Lucca al 30 giugno 2020 risultano 42.513, un valore in calo di 201 unità (-0,5%) nei primi sei mesi dell'anno. Come era atteso, nel primo semestre 2020 si è rilevata una contrazione lievemente superiore agli anni precedenti, quando la contrazione del tessuto imprenditoriale provinciale...

venerdì, 31 luglio 2020, 16:14

Le piante e le storie di medicina naturale saranno al centro del prossimo talk di Real Collegio Estate. Martedì (4 agosto) alle 21,15 il giornalista Paolo Mandoli ospiterà nel chiostro di Santa Caterina il naturopata Marco Pardini e Angelo Frati, fondatore del museo del castagno a Colognora di Pescaglia.

venerdì, 31 luglio 2020, 16:12

venerdì, 31 luglio 2020, 16:12