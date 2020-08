Si accascia in un locale e muore

Altre notizie brevi

sabato, 1 agosto 2020, 10:09

Fino al prossimo 16 agosto è possibile manifestare la disponibilità come scrutatori (per coloro che già sono iscritti all’albo) per le elezioni Regionali e il Referendum costituzionale in merito alle "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" che si terranno...

venerdì, 31 luglio 2020, 17:49

Sull’impianto di compostaggio che l’amministrazione comunale di Capannori vorrebbe far realizzare a Livorno interviene Domenico Caruso consigliere della Lega Salvini Premier Capannori:

venerdì, 31 luglio 2020, 16:24

venerdì, 31 luglio 2020, 16:16

Le imprese registrate in provincia di Lucca al 30 giugno 2020 risultano 42.513, un valore in calo di 201 unità (-0,5%) nei primi sei mesi dell'anno. Come era atteso, nel primo semestre 2020 si è rilevata una contrazione lievemente superiore agli anni precedenti, quando la contrazione del tessuto imprenditoriale provinciale...

venerdì, 31 luglio 2020, 16:14

Le piante e le storie di medicina naturale saranno al centro del prossimo talk di Real Collegio Estate. Martedì (4 agosto) alle 21,15 il giornalista Paolo Mandoli ospiterà nel chiostro di Santa Caterina il naturopata Marco Pardini e Angelo Frati, fondatore del museo del castagno a Colognora di Pescaglia.

venerdì, 31 luglio 2020, 16:12

venerdì, 31 luglio 2020, 16:12

venerdì, 31 luglio 2020, 11:45

Favole per bambini e momenti di riflessione per gli adulti. La sesta edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", prosegue ad animare le serate estive delle famiglie lucchese con quasi uno spettacolo ogni sera.

giovedì, 30 luglio 2020, 19:34

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato, è infuriato con il sindaco e la giunta: "La stampa ha avuto la risposta alla interrogazione sulla questione dei lavori a San Concordio prima di me (mi è arrivata alle 9.15), tra l’altro doveva essere indirizzata anche ad altri colleghi, vorrei sapere perché la amministrazione...

giovedì, 30 luglio 2020, 16:30

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Capannori, lunedì 3 agosto, dalle 13.30 alle 16.30, verrà interrotta l’erogazione idrica a Marlia nelle vie Biccelli, Cortinella, della Chiesa, della Rimembranza, Paolinelli, Puccini, San Donnino e in viale Europa (nel tratto compreso tra le vie del Monumento...