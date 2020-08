Tamponi in auto, al "drive through" oltre 20mila test in meno di 5 mesi

venerdì, 28 agosto 2020, 17:49

In circa 5 mesi sono stati oltre 20mila i tamponi effettuati in modalità "drive through" dell'Azienda USL Toscana nord ovest grazie agli sforzi del dipartimento di Prevenzione e di tutto il personale sia sanitario che amministrativo impegnato.

In particolare ne sono stati assicurati nell’Ambito Pisano 7.067, nell’Ambito Massa Carrara 4.519, 3.916 nell’Ambito Versilia, nell’Ambito Livornese 3.550 e nell’Ambito Lucchese 3.108 per un totale di 22.160 test.

L’introduzione della innovativa modalità di esecuzione del tampone ha permesso in questi mesi di velocizzare le procedure e ridurre il contatto tra operatore e cittadino ottimizzando, al contempo, l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Attualmente i punti per verificare, senza scendere neanche dall’auto, la propria positività sono 12:



Aulla, Casa della salute in piazza della Vittoria 22;

Carrara-Avenza, Casa della salute in piazza Sacco e Vanzetti 5;

Lido di Camaiore, Villa Pergher in via Aurelia 355 (nei pressi dell'ospedale Versilia);

Lucca, presidio sanitario "Campo di Marte" (ingresso dal vecchio pronto soccorso);

Pisa, distretto sanitario di via Garibaldi 198;

Pontedera, sede del Dipartimento di prevenzione (via Mattei 2);

Volterra, Borgo San Lazzaro 5;

Pomarance, via Roma 8;

Livorno, piazzale Montello 14 (nei pressi dello stadio "Armando Picchi");

Cecina, pensilina del Dipartimento della prevenzione del presidio ospedaliero, in via Montanara 52;



Per gli ambulatori "drive through" delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara occorre inviare una email all'indirizzo prenotazionetamponidrive@uslnordovest.toscana.it, mentre per quanto riguarda invece i "drive through" della provincia di Livorno l'indirizzo email a cui scrivere è prenotazionitamponi.livorno@uslnordovest.toscana.it.



Nella email occorre indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono e codice fiscale. Chi ha richiesto il tampone via email sarà ricontattato dagli operatori che forniranno l'appuntamento con il giorno, l'ora e la postazione a cui presentarsi.



Alle postazioni "drive through" occorre recarsi in auto e il tampone viene effettuato ai richiedenti senza che questi debbano scendere dall'auto. Il personale sanitario, infatti, farà il prelievo da naso e gola attraverso i finestrini.



La prestazione è a pagamento: il costo è di 87 euro a tampone.



Una volta effettuato il tampone, non è previsto l’invio a casa o il rilascio tramite sportello del referto, l'esito sarà consultabile esclusivamente attraverso il fascicolo sanitario elettronico. Per accedere è possibile farlo tramite i consueti canali (Totem, app, sito http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/ autenticandosi con la carta sanitaria elettronica o con le credenziali Spid) oppure rivolgersi al proprio medico di famiglia.