Ugl chiede incontro al presidente della regione per il mancato rinnovo del Ccnl Sanità Privata Aiop/Aris

Altre notizie brevi

giovedì, 6 agosto 2020, 14:27

"La famigerata gara sul Tpl - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - com'era ampiamente prevedibile, sta creando grossi problemi organizzativi anche a Lucca e provincia." "Il nodo cruciale - prosegue il consigliere - è che pare manchino all'appello almeno una trentina di mezzi, assolutamente indispensabili in...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:44

Il consigliere regionale e presidente della commissione Territorio e ambiente Stefano Baccelli ha preso parte, questa mattina, all’inaugurazione del nuovo sottopasso di piazzale Boccherini che unirà il quartiere di Sant’Anna con il centro storico di Lucca.“L’inaugurazione del sistema rotatoria-sottopasso di piazzale Boccherini è un evento importante per il quartiere Sant’Anna...

giovedì, 6 agosto 2020, 13:43

Gli sportelli delle direzioni provinciali dell’Inps Toscana e delle agenzie complesse di Empoli e Piombino sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30.

mercoledì, 5 agosto 2020, 18:33

Sabato 1 agosto è stata inaugurata "A volte penso che...", una mostra collettiva che nasce da una particolare prospettiva, ovvero quella di lasciare che ventitré artisti raccontino un pensiero ricorrente attraverso le loro personali intuizioni e idee visive."Grazie agli artisti - si legge nel comunicato -, alle persone che c'erano...

mercoledì, 5 agosto 2020, 15:55

I comuni di Lucca e Castelnuovo Garfagnana, classificati come ad alta criticità abitativa, potranno reperire ad acquistare alloggi già edificati ed immediatamente fruibili da destinare ad edilizia residenziale pubblica per fronteggiare situazioni critiche di emergenza abitativa.

mercoledì, 5 agosto 2020, 13:13

Torna, con un concerto tutto dedicato a Mozart e Beethoven, la musica dal vivo di Animando. L’appuntamento, in programma per sabato (8 agosto) alle 21,15, è in calendario per la rassegna Real Collegio Estate. Il chiostro medievale di Santa Caterina ospiterà il pianoforte di Fabrizio Datteri, il flauto di Filippo...

martedì, 4 agosto 2020, 17:52

Preparativi per i Fossi dell'Arte 2020 seguendo le regole anti Covid dopo il successo dei sei appuntamenti del 2019 per valorizzare e promuovere una parte della città poco conosciuta e frequentata attraverso l'arte e gli artisti.

martedì, 4 agosto 2020, 13:41

"E' davvero assurdo aumentare il TEFA in questo momento di profonda crisi per cittadini ed imprese. Attività chiuse da mesi, famiglie in grave difficoltà economica e la Provincia cosa fa? Chiede loro ulteriori risorse per 1 milione e 200 mila euro. Pura follia!".

martedì, 4 agosto 2020, 12:28

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti risponde a Liano Picchi «La pianificazione impiantistica spetta alla Regione, non al singolo sindaco E per inciso i miei mandati da primo cittadino di Altopascio sono stati 4, non 3»«Compagno Liano Picchi: ma che dice??? Sull’impiantistica di chiusura del ciclo dei rifiuti,...

lunedì, 3 agosto 2020, 13:40

Mercoledì 5 agosto alle ore 21 a Ruota si svolgerà un'iniziativa a 76 anni dalla morte di Don Aldo Mei, il sacerdote originario di Ruota fucilato il 4 agosto 1944 sugli spalti delle Mura di Lucca a Porta Elisa, per mano dei nazisti.