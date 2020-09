A partire da lunedì prossimo 14 settembre, la parrocchia di San Pietro a Vico, per la Festa della Beata Vergine Addolorata, celebra le messe nelle corti

sabato, 12 settembre 2020, 23:55

A partire da lunedì prossimo 14 settembre, la parrocchia di San Pietro a Vico, per la Festa della Beata Vergine Addolorata, celebra le messe nelle corti.

Il programma prevede: lunedì 14 settembre, ore 21: via Cucchi, corte Rossi; martedì 15 settembre, ore 21: corte Matteucci; mercoledì 16 settembre, ore 21: corte Berti; giovedì 17 settembre, ore 21: corte Borghetto: venerdì 18 settembre, ore 21: corte Balanesi

Inoltre sabato 19 settembre dalle ore 9 alle 12, in chiesa: Adorazione Eucaristica e confessioni personali, ore 21 in chiesa: Concerto per organo e trombe; domenica 20 settembre ore 8:30 e ore 10: Sante Messe solenni, ore 20:30, in chiesa: vespro solenne e processione che si svolgerà percorrendo via dell’Acquacalda, via per corte Cucchi, via della Ferrovia, via della Chiesa, con il simulacro della Madonna Addolorata. Al rientro benedizione solenne. Chi lo desidera può addobbare il percorso con luci e drappi. La processione sarà accompagnata dalla “Filarmonica Alfredo Catalani” di Marlia.

Importante: tutti coloro che parteciperanno a questi eventi dovranno rispettare le distanze di sicurezza e indossare la mascherina.

Per info: 0583.997037.