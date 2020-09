Aci Lucca, aperte le iscrizioni per il corso di prima licenza per conduttori di rally

Altre notizie brevi

lunedì, 21 settembre 2020, 23:12

È morto presso la Casa del Clero di Lucca, oggi lunedì 21 settembre 2020, don Vieri Cattalini, aveva 92 anni. Per motivi di salute non aveva più incarichi dal 1990. Nato a san Michele di Moriano il 6 dicembre 1928, aveva compiuto gli studi nel Seminario Arcivescovile di Lucca e...

lunedì, 21 settembre 2020, 20:19

Oggi primo faccia a faccia tra i vertici dell'azienda che produce il marchio del latte San Ginese (rilevata dalla cooperativa sarda Arborea) e i lavoratori insieme anche alle rappresentanze sindacali interne, dopo l'annuncio choc da parte dell'azienda stessa della rottura dei contratti di fornitura con gli allevatori locali.

lunedì, 21 settembre 2020, 18:31

Massimo Diodati presidente dell’unione ciechi di Lucca sino al luglio scorso, è stato eletto presidente regionale dell’ l’UIC unione ciechi e ipovedenti.

lunedì, 21 settembre 2020, 18:10

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, giovedì 24 settembre, dalle ore 9 alle 13, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle località Gennarino e Biagioni, in via Valdinievole (nel tratto compreso tra Corte Martinoni e Biagioni) e in via dei Sorini Querce nel...

lunedì, 21 settembre 2020, 14:41

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 settembre, sono 47, a cui c’è da aggiungere 1 residente in altra regione italiana individuato grazie ai controlli attivati in porti e stazioni, nello specifico al porto di Livorno, con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana.

lunedì, 21 settembre 2020, 14:40

Proseguono le visite guidate gratuite, su iniziativa di Idea Società Cooperativa e promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, all'interno del Complesso Conventuale di S. Francesco. Le visite condotte da archeologi e storici dell'arte avranno luogo tutte le domeniche di settembre e ottobre in due turni, alle ore 17...

lunedì, 21 settembre 2020, 09:58

"Valdera sgomenta e preoccupata per i 17 positivi nel centro immigrati. La provincia di Pisa è la più colpita dal Coronavirus negli ultimi due giorni. Ecco i risultati devastanti di un governo untore, che ha spalancato i porti a chiunque e a prescindere.

domenica, 20 settembre 2020, 15:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 settembre, sono 73, a cui ci sono da aggiungere 2 residenti fuori regione individuati grazie ai controlli attivati in porti e stazioni, nello specifico al porto di Livorno, con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana).

sabato, 19 settembre 2020, 15:43

Seggi costituiti e domani e domani l’altro si vota. Sono poco meno di 3 milioni, per l’esattezza 2.985.115, i toscani che il 20 e 21 settembre saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Toscana e i 40 nuovi consiglieri della Regione.

sabato, 19 settembre 2020, 15:34

Un evento speciale, mercoledì 23, in piazza San Francesco. Nell'ambito del consueto mercato 'Mercoledì Bio' della Cia Toscana Nord – che aprirà come sempre alle 16 –, a partire dalle 18 è in programma un'esibizione live della band 'Etere e i Sogni' che faranno da 'colonna sonora' a coloro che...