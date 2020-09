Acqua è il tema espositivo dei Fossi dell'Arte 2020

Altre notizie brevi

giovedì, 3 settembre 2020, 18:48

“I sondaggi odierni evidenziano che solo se Forza Italia fa un risultato a doppia cifra, in Toscana il centrodestra vince le regionali al primo turno. Dobbiamo recuperare tutte le persone che non sono andate a votare anche per colpa nostra, raggiungerli a uno a uno e dire loro che noi...

giovedì, 3 settembre 2020, 18:36

Così il consigliere comunale Lega Salvini premier di Capannori Bruno Zappia attacca la giunta: "In data 28 marzo - esordisce - il vicesindaco Francesconi distribuisce 20 mila euro in tre mesi a 32 famiglie. In data 12 maggio 2020 ho presentato al signor sindaco di Capannori e all'assessore un'interpellanza nella...

giovedì, 3 settembre 2020, 18:06

“La nuova sanità dopo il Covid-19, proposte per la Regione” è il titolo delle tavole rotonde organizzate dall' Organizzazione Sindacale Fsi-Usae che si terranno nelle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, e Veneto organizzate in occasione delle elezioni regionali 2020.

giovedì, 3 settembre 2020, 17:06

Sabato 12 settembre alle ore 21:15 al Circolino di Balbano (Via della Chiesa 81, Lucca) arriva un altro pezzo da novanta della comicità Toscana e non solo. Il quinto appuntamento della rassegna “Comici in Circolo” organizzata dal giovane comico Samuele Rossi e dai gestori del Circolo MTG di Balbano vede...

giovedì, 3 settembre 2020, 14:07

Sbarca a Lucca “Caccia all’omo”, la prima inchiesta che indaga la violenza omotransfobica in Italia. Il volume di Simone Alliva, giovane e promettente giornalista dell’Espresso, sarà presentato lunedì prossimo (7 settembre), ale ore 21.15, Chiostro di Santa Caterina (accesso da via della Cavallerizza) del Real Collegio, nel Centro storico di Lucca.

giovedì, 3 settembre 2020, 13:46

«Per il calzaturiero lucchese con noi in Regione creazione di un marchio distintivo e coinvolgimento diretto degli imprenditori nella promozione»: il punto programmatico è del Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti, candidato capolista di Forza Italia a Lucca in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

giovedì, 3 settembre 2020, 13:44

È morta ad Altopascio Diomira "Myra" Maltagliati, un'istituzione per la cittadina del Tau. Aveva 85 anni. Storica la sede all'angolo di via Cavour, trasferitasi poi negli anni più recenti al centro del corso cittadino dove è rimasta fino al 2013.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:51

Domenica 6 settembre, a partire dalle ore 15.30, nella sede dello Sportello al cittadino della zona sud a San Leonardo in Treponzio sarà possibile visitare la mostra, ad ingresso libero, 'Il corredo racconta' curata dall'associazione culturale 'La Ruota' in collaborazione con il Comune e la Commissione Pari Opportunità.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:45

Alberto Veronesi, candidato Pd al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia, non si tira indietro sul commentare anche i temi caldissimi di questo periodo: l'istruzione, l'utilizzo del Mes, la digitalizzazione delle scuole.

giovedì, 3 settembre 2020, 12:01

I consiglieri comunali della Lega di Altopascio Francesco Fagni e Simone Marconi, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della storica commerciante Diomira Maltagliati. "La scomparsa di Myra lascia un vuoto incolmabile nella vita di ogni altopascese che ha avuto la fortuna di conoscerla.