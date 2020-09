Aperte le iscrizioni al corso serale per adulti del liceo artistico statale Passaglia

Altre notizie brevi

martedì, 1 settembre 2020, 13:36

Giovedì 3 settembre sarà online, sul sito e sui canali social della Fondazione Ragghianti, “Il funambolo dei colori. Vasilij Kandinskij”, secondo video-laboratorio del progetto “CLICK ART | lo scatto dell’arte”, scritto e realizzato da Federica Chezzi e Angela Partenza, del dipartimento di educazione e didattica della Fondazione Ragghianti.

martedì, 1 settembre 2020, 13:34

Arriva anche da Capannori il supporto al candidato governatore del centrosinistra Eugenio Giani. Gino Malfatti, 43enne impiegato in una ditta locale, ex consigliere comunale e da anni impegnato nella vita politica e amministrativa del Comune della Piana, ha infatti ufficializzato la sua candidatura tra le fila di Orgoglio Toscana nella...

martedì, 1 settembre 2020, 09:53

Giovedì 3 settembre alle 18, presso il parco di Villa Bottini (lato entrata via Santa Chiara), il Centro Chiavi d’Oro organizza un pomeriggio… magico!

lunedì, 31 agosto 2020, 17:36

La Regione farà tutto quello che è in suo potere per garantire il servizio di trasporto scolastico a tutti gli studenti della Toscana. Per questo la giunta regionale ha approvato nella sua seduta odierna una delibera che destina al sistema del tpl regionale - aziende che gestiscono il servizio ed...

lunedì, 31 agosto 2020, 17:22

Domenica 6 settembre prenderà il via il nuovo progetto dell'Istituto Storico Lucchese "la Via dei Miracoli in Valdinievole". Grazie alla collaborazione della Diocesi di Pescia, tutte le domeniche di settembre, con orario 15-18, in dieci chiese della Valdinievole saranno esposte reliquie sacre tradizionalmente ritenute miracolose e alcune delle quali saranno...

lunedì, 31 agosto 2020, 17:01

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 agosto, sono 28. Di questi, 11 sono in provincia di Lucca: 1 solo a Capannori (rientro dall'estero).

lunedì, 31 agosto 2020, 16:22

"Via Tazio Nuvolari (Carraia) e le sue vie interne sono l'ennesima dimostrazione delle tante promesse non mantenute dall'Amministrazione Menesini.In questi giorni molte attività della zona ci hanno segnalato lo stato di abbandono della zona, con strade interne sconnesse e marciapiedi ai limiti della praticabilità.

lunedì, 31 agosto 2020, 14:57

Ultimo appuntamento 2020 con "I Fossi dell'Arte" sabato 19 settembre ore 16,30 alle 22,30 in via del Fosso lato Ovest, via del Fosso lato Villa Bottini e Piazza San Francesco. Organizzato da Arci Lucca e Versilia, con Fabrizio Barsotti pittore lucchese studio via del Fosso n153 nel centro storico.

lunedì, 31 agosto 2020, 13:17

Martedì 1° settembre, alle ore 21, i candidati del Partito democratico al consiglio regionale, Valentina Mercanti e Mario Puppa incontreranno alle ex scuole, gli amministratori, i cittadini e le cittadine di Molazzana.

lunedì, 31 agosto 2020, 13:14

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino alle ore 20 di oggi, lunedì 31 agosto. L’allerta è valida per tutta la regione. Domani previsto un miglioramento.