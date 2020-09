Appuntamento con la comicità al Circolino di Balbano

giovedì, 3 settembre 2020, 17:06

Sabato 12 settembre alle ore 21:15 al Circolino di Balbano (Via della Chiesa 81, Lucca) arriva un altro pezzo da novanta della comicità Toscana e non solo. Il quinto appuntamento della rassegna “Comici in Circolo” organizzata dal giovane comico Samuele Rossi e dai gestori del Circolo MTG di Balbano vede come protagonista il comico Graziano Salvadori. “Una quinta data inattesa” dice Rossi. “Le serate dedicate al cabaret e alla comicità dovevano essere quattro ma, vista la buona presenza di pubblico nelle passate serate, abbiamo deciso di aggiungerne una e chiudere in bellezza con un artista molto amato dal pubblico”. Oltre allo spettacolo di Salvadori (Volto noto di trasmissioni come “Vernice Fresca”, “Aria Fresca” e molteplici impegni in teatro, al cinema e in tv) sarà possibile cenare nella zona esterna, ma riparata in caso di pioggia, del circolo. La cena è a menù fisso (inizio verso le 20:00/20:30), l’ingresso per lo spettacolo è gratuito e per info. e prenotazioni chiamare allo 0583-369068.