Arriva a Lucca la protagonista della serie narrativa intitolata “Il viaggio di A”

domenica, 13 settembre 2020, 12:15

Il romanzo “Il viaggio di A” racconta la storia di una ragazza, chiamata semplicemente A, che va in cerca della madre scomparsa.

Dopo la pubblicazione nell’anno 2019 del primo libro intitolato “La Partenza”, l’autore Adriano Scarmozzino ha pubblicato nel corso dell’anno 2020 il libro secondo “A in Spagna”, il libro terzo “A in Francia” e in questo mese di settembre anche il libro quarto “A in Italia”.

La protagonista giunge a Venezia, a Bologna, a Firenze e quindi a Lucca, che viene elogiata per il suo aspetto urbanistico e definita “città ideale”. Nel libro, l’obiettivo è quello di interpretare il testo di una pergamena che contiene i segreti di un’organizzazione occulta dedita a traffici illeciti. In compagnia degli amici Davide e Niccolò, la protagonista raggiunge una biblioteca del centro storico di Lucca, dove è stato derubato un libro antico e prezioso. Successivamente giunge nel territorio di Barga e Gallicano, per poi dirigersi verso le montagne in cerca di una mitica città sommersa chiamata Monteluce.

Il viaggio prosegue ancora verso Livorno, Roma, la città di Capua e la Puglia con l’intento di scoprire tutti i segreti della pergamena e affrontare una difficile sfida contro l’organizzazione segreta che incute terrore in ogni nazione.

La protagonista partirà infine con una nave per continuare la ricerca della madre. La serie narrativa proseguirà, infatti, con altri tre libri: “A in Egitto”, “A in India” e “A in Cina”.

Un romanzo avvincente e di ampio respiro, destinato sia ai giovani sia agli adulti, ricco di avventure e colpi di scena capace di interessare i lettori per le molte tematiche trattate come l’amicizia, l’amore, la fratellanza tra i popoli e la ricerca della felicità.

È possibile approfondire i contenuti dell’opera letteraria e la biografia dell’autore sul sito web www.adrianoscarmozzino.it e sulla pagina social www.facebook.com/adriano.scarmozzino.scrittore