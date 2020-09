Baccelli: “Per l'ambiente 900 mila euro alla Piana frutto di una politica degli incentivi della Regione Toscana”

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:59

Nella serata di giovedì 17 settembre alle ore 20:15 il candidato alla carica di consigliere regionale per Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi parlerà gli elettori sulla piazza Vittorio Veneto a Massarosa. Nell’occasione per il compleanno del candidato che festeggia in comizio i suoi 42 anni.

mercoledì, 16 settembre 2020, 15:57

I parroci della Comunità Parrocchiale della città di Lucca preso atto del perdurare della difficile situazione dovuta alla pandemia da Covid 19 e del permanere del pericolo di contagio, nonché della limitata capienza dei luoghi di culto e delle norme igieniche da rispettare per le celebrazioni liturgiche (distanza fisica, sanificazione...

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:55

Appuntamento in piazza Napoleone a Lucca per domani, giovedì 17 settembre alle ore 19 nell'ambito della campagna elettorale per il rinnovo del presidente e del Consiglio Regionale della Toscana. Il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti incontrerà i cittadini assieme ai candidati locali del Pd al Consiglio Regionale.

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:54

Cosa è il Consiglio Regionale della Toscana, come funziona il sistema elettorale toscano e come si vota. Questi i temi che saranno affrontati domani pomeriggio (giovedì 17 settembre) alle ore 17,30 con la candidata capolista del Partito Democratico al Consiglio Regionale Francesca Fazzi nel Giardino degli Osservanti a Lucca (accesso...

mercoledì, 16 settembre 2020, 12:06

Alessandro Di Vito, capolista di Toscana Civica per il cambiamento in provincia di Lucca e che sostiene Susanna Ceccardi presidente, si mette a disposizione per ascoltare i lavoratori delle Cooperative e del "terzo Settore" al fine di conoscere tutte le criticità del mondo di lavoro, che deve pensare a modificare...

mercoledì, 16 settembre 2020, 12:05

Sono aperte le iscrizioni al Junior Choir, il coro per bambini e bambine della Jam Academy Lucca. "Il canto corale ha sempre avuto un ruolo sociale ed educativo fin dai tempi antichi. L'importanza della condivisione delle proprie emozioni, delle proprie vibrazioni e del senso di appartenenza sono punti cardine per...

mercoledì, 16 settembre 2020, 11:55

"Abbiamo voluto incontrare direttamente alcuni esponenti di Confagricoltura Lucca - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega e candidata alle prossime elezioni - per analizzare assieme a loro le varie problematiche del settore che sono, poi, comuni all'intero specifico ed importante comparto toscano."

martedì, 15 settembre 2020, 17:38

In arrivo importanti incentivi rivolti a cittadini, proprietari terrieri e aziende agricole per la diminuzione dell'inquinamento atmosferico nella Piana di Lucca. E' stato infatti firmato un accordo tra Regione Toscana e i Comuni che fanno parte del Pac (Piano di azione comunale) della Piana Lucchese, ovvero Lucca, Capannori, Altopascio e...

martedì, 15 settembre 2020, 17:08

Nella serata di mercoledì 16 settembre dalle ore 20 alle 23 il candidato alla carica di consigliere regionale per Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi incontrerà gli elettori presso la Fattoria il Poggio in via San Piero a Montecarlo

martedì, 15 settembre 2020, 17:07

In vista delle elezioni regionali e del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre l'ufficio elettorale effettuerà alcune aperture straordinarie per la consegna delle nuove tessere elettorali (per nuovi residenti o neo diciottenni) o dei duplicati (smarrimento, deterioramento, tessere esaurite).Le aperture straordinarie sono in programma nei giorni di venerdì 18...