Capannori, Petrini (FdI): "Atti illeggibili sull'albo pretorio online, si faccia chiarezza"

Altre notizie brevi

sabato, 12 settembre 2020, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 settembre, sono 56, a cui ci sono da aggiungere 3 positivi residenti in altre regioni italiane individuati in porti e stazioni ferroviarie (nello specifico 2 al porto di Livorno ed 1 alla stazione di Pisa) con l’ordinanza numero 80...

sabato, 12 settembre 2020, 14:33

"In Toscana ci sono 14.948 alunni con problemi di disabilità: ragazzi e ragazze con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze. Mancano circa 50mila insegnanti di sostegno specializzati in tutto il Paese, il trasporto pubblico è indebolito da tagli e restrizioni che mettono a rischio la frequenza...

sabato, 12 settembre 2020, 14:28

“Per la caccia in Toscana ci sono regole particolarmente restrittive che a nostro avviso non vanno bene. L’attività venatoria va sostenuta, e per questo a Roma coi due governi Conte Forza Italia è stata la sola a presentare emendamenti a favore dell’attività venatoria.

sabato, 12 settembre 2020, 14:23

Oltre 1000 pazienti per la Stanza del Sale di Lucca, l'unica sul territorio che utilizza il metodo Aerosal. La struttura, che si basa sui principi dell'haloterapia, ovvero lo sfruttamento delle proprietà benefiche del sale, è stata aperta un anno fa dalla dottoressa Alessia Bertocchini nel poliambulatorio Baby Doctor di Lucca...

sabato, 12 settembre 2020, 14:17

Sabato 19 settembre ultimo appuntamento con i Fossi dell'Arte 2020 sul tema dell'acqua, dalle ore 16,30 alle 22,30. Nel tratto di strada di via del Fosso lato Ovest, dal n129 al 177, in Piazza San Francesco, e lato via del Fosso vicino muro Villa Bottini.

sabato, 12 settembre 2020, 11:46

La Cattedrale di San Martino, nel 950° anniversario dalla sua fondazione, e soprattutto il venerato Volto Santo saranno al centro di due collegamenti in diretta con Tv2000 la mattina di lunedì 14 settembre, festa liturgica dell’Esaltazione della Santa Croce.

sabato, 12 settembre 2020, 11:40

Doppio appuntamento per i candidati del Partito Democratico, Valentina Mercanti e Mario Puppa, domenica13 settembre.

sabato, 12 settembre 2020, 11:39

Domenica 13 settembre, alle 11, presso l'Hotel Guinigi di Lucca, si terrà un interessante convegno sul tema: "Una Regione in salute per i toscani". All'incontro, parteciperanno Elisa Montemagni, capogruppo della Lega in consiglio regionale e candidata alle prossime elezioni, il Dr. Fausto Trivella, primario di oculistica all'ospedale San Luca ed...

venerdì, 11 settembre 2020, 19:21

Non importerà recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per chiedere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento fiduciario perché entrato in contatto con una persona contagiata o rientrato dall’estero da Paesi a...

venerdì, 11 settembre 2020, 18:01

Sabato 12 settembre i candidati lucchesi della lista Sinistra Civica Ecologista incontreranno elettori ed elettrici della Piana e della Mediavalle in occasione dei mercati ambulanti: in particolare Daniela Grossi sarà presente al mercato ambulante di Lucca (via delle tagliate), mentre Andrea Sarti sarà presente al mercato di Bagni di Lucca.