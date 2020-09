Coalizione Giani: incontro con le liste

Altre notizie brevi

martedì, 8 settembre 2020, 15:50

Così interviene l'associazione "Sinistra Con" in merito al referendum del 20 e 21 settembre: "Le Istituzioni, e le norme costituzionali che le riguardano, sono troppo importanti per essere oggetto di modifiche strumentali, improvvisate e parziali. Il disegno di legge costituzionale oggetto del referendum non convince nel merito e ancora di...

martedì, 8 settembre 2020, 15:49

Parte l'iter per la realizzazione dell'acquedotto e delle fognature sul viale Europa di Marlia e Lammari. Un intervento atteso che porterà questi servizi essenziali in una zona centrale e particolarmente popolosa del territorio comunale. Martedì 22 settembre alle ore 21 Comune di Capannori e Acque Spa presenteranno ai cittadini il...

martedì, 8 settembre 2020, 15:19

La giunta comunale ha approvato stamani (8 settembre) il progetto definitivo per il restyling della via Savonarola a San Concordio. Si tratta della strada che collega via Urbiciani con via della Formica, per arrivare fino al viale San Concordio.

martedì, 8 settembre 2020, 14:30

Questo il commento del gruppo consiliare "La Porcari che Vogliamo" a commento della visita di ieri del Ministro della Difesa Guerini: "Pura propaganda a ridosso degli appuntamenti elettorali, come di consueto. Non possiamo qualificare diversamente la comparsata di ieri del Ministro Guerini a Porcari che, più che una visita istituzionale...

martedì, 8 settembre 2020, 13:20

«Il centrodestra in Toscana può vincere, abbiamo ottime aspettative»: lo afferma il senatore Lucio Barani, Segretario nazionale del Nuovo Psi. «Tutti i candidati di Forza Italia presenti in Toscana – prosegue Barani – avranno il sostegno del Nuovo Psi avendo candidati apparentati.

martedì, 8 settembre 2020, 12:32

“Stamani Forza Italia ha voluto dimostrare fisicamente e personalmente l’abbandono istituzionale verso la terza età che rappresenta le fondamenta per il futuro di questa nazione. Oggi la crisi generata anche dal covid-19 ma non solo mostra quanto i nostri nonni, zii, padri ci stiano aiutando a superare questo grave momento.

martedì, 8 settembre 2020, 12:31

«Avete creato una sanità ospedalecentrica che non cura, e adesso venite a fare le passerelle di propaganda. Mi vergogno di essere rappresentato da un ministro della salute come Roberto Speranza e da un presidente regionale come Enrico Rossi che speculano politicamente sulla pelle della gente»: lo afferma il Commissario regionale...

martedì, 8 settembre 2020, 08:56

Cosa rischia la libertà di espressione se verrà approvato un disegno di legge che crea un nuovo reato d’opinione? Quale è il punto di vista del femminismo italiano su un ddl che introduce nella legislazione il concetto di genere e di auto percezione di sé sganciata completamente dal dato biologico?...

martedì, 8 settembre 2020, 08:41

Il commissario straordinario di Forza Italia, Sen. Massimo Mallegni ha nominato nella giornata di oggi Roberto Lotti delegato comunale degli azzurri. Lotti faceva già parte del direttivo provinciale di Forza Italia. "Auguro al neo delegato buon lavoro.

martedì, 8 settembre 2020, 08:36

Sabato 19 settembre dalle ore 16,30 alle 22,30 ultimo appuntamento sul tema del l'acqua per i Fossi dell'Arte esposizioni al l'aperto con opere i vari artisti, che presenteranno le loro opere in via del Fosso lato Ovest dal n129 al 177 con la strada chiusa al traffico, in Piazza San...