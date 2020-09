Concorsi in Provincia e nei comuni: ultimi posti disponibili nel corso in modalità digitale organizzato da Cisl

martedì, 29 settembre 2020, 15:03

Ultimissimi posti disponibili per il nuovo corso organizzato da Cisl Fp Toscana Nord Lucca di preparazione ai concorsi pubblici per istruttori amministrativi categoria C e D negli enti locali. Nel 2020 e 2021 usciranno nuove opportunità di assunzione anche in Provincia (45 posti complessivi) e nei vari enti locali. Prepararsi è fondamentale e, adesso, anche comodo. Massimo Petrucci, segretario Cisl Fp Toscana Nord, ha infatti organizzato un nuovo corso in modalità telematica che è quasi sold-out. "L'intento è quello di offrire supporto utile e concreto a chi si accinge a preparare concorsi pubblici - spiega Petrucci -. Si tratta di prove selettive che usciranno nel corso del 2020 e per questo le lezioni saranno mirate alla preparazione ai bandi nei profili professionali amministrativi-contabili per le categorie C e D, propedeutici ai prossimi concorsi, che ricordiamo,sono in programmazione per il Comune di Lucca, Provincia di Lucca ed in altri Enti Locali. I Corsi si svolgeranno in Sede Virtuale attraverso la piattaforma GoTomeeting, con due sedute settimanali. IN PIù aranno messe a disposizione dei corsisti le registrazioni delle lezioni, avranno la durata di 32 ore, saranno tenuti da docenti qualificati che collaborano con ANCI e avranno come tematiche gli argomenti che in genere vengono richiesti nei bandi con gli specifici ambiti disciplinari che saranno prova d'esame".

Ecco le materie: Diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, Normativa

sulla trasparenza , sull'anti-corruzione e sulla privacy. In più Tecniche di redazione dell'atto amministrativo per la prova teorico/pratica e risoluzione di casi pratici. Infine prove su quiz a risposta multipla.Il corso in modalità digitale inizierà venerdì 2 ottobre, e ci sono gli ultimi posti a disposizione.

Per informazioni rivolgersi a:

dott. Luca Del Frate telef. 340/4259131 mail delfrate.lu@gmail.com

Massimo Petrucci 333/4982993 mail massimo.petrucci582@virgilio.it