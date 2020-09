Confartigianato Lucca fa gli auguri al presidente Regionale, Eugenio Giani e a tutti i consiglieri neoeletti

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:39

Le elezioni regionali, dice la presidente di Confartigianato, Michela Fucile, si sono concluse e Confartigianato Lucca fa gli auguri al presidente Regionale, Eugenio Giani e a tutti i consiglieri neoeletti:

Si sono dunque spenti i riflettori su questa campagna elettorale che credevamo vedesse una partecipazione al voto ridotta per la paura del Covid-19, fenomeno che invece non c’è stato anzi abbiamo avuto, grazie anche ai nostri appelli agli imprenditori, un aumento dei votanti.

Occorre ora, prosegue la Presidente di Confartigianato, passare dalle promesse ai fatti ed il Presidente Regionale con la squadra degli assessori saranno chiamati a svolgere un compito importante per l’economia regionale e soprattutto un impegno costante verso le imprese che ne sono il motore e senza le quali non si crea ricchezza.

La dott.ssa Fucile manifesta preoccupazione per una chiusura importante delle imprese anche nella nostra Regione che è più di una sensazione.

Più volte, alle forze politiche con cui abbiamo avuto incontri abbiamo chiesto un’attenzione particolare alla micro piccola impresa che è quella più fragile, ma anche quella più dinamica, versatile ed in grado di riconvertirsi con maggiore facilità.

Abbiamo sottolineato come vari economisti prevedono una perdita di circa il 30% delle imprese e questo sarebbe un danno incalcolabile per il territorio perché verrebbero a mancare quelle risorse che ci permettono di mantenere standard alti nella sanità, di costruire strade, infrastrutture, ecc.

Allora ci rivolgiamo a tutti i neoeletti sia che facciano parte della maggioranza o delle minoranze per chiedere di fare fronte comune in un contesto storico, economico e sociale dove occorre unire le forze per risollevare le sorti del Paese.

Noi per parte nostra siamo disposti a metterci a disposizione per dare tutte quelle informazioni sulle necessità delle imprese che conosciamo molto bene.

E’ una sinergia, conclude la Presidente di Confartigianato, per la quale occorre uno sforzo comune, ed il superamento di contrapposizioni, anche ideologiche, che in questo momento non hanno ragione di essere.