Consiglio Comunale aperto su “Sport e impiantistica sportiva a Lucca”: c'è tempo fino al 25 settembre per richiedere di intervenire

Altre notizie brevi

martedì, 22 settembre 2020, 18:39

Dal 21 al 29 settembre si terrà la settimana nazionale dedicata alla manifestazione “MATCH IT NOW”: l’evento più importante per il reclutamento di donatori di midollo osseo, promosso dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Donatori di Midollo Osseo (IMBDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES,...

martedì, 22 settembre 2020, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 settembre, sono 25.

martedì, 22 settembre 2020, 14:49

Un'area depressionaria in quota favorisce l'arrivo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e sull'Italia. Oggi, martedì 22 settembre, è previsto un progressivo peggioramento con tempo instabile, possibili piogge anche di forte intensità e temporali sparsi sulle zone interne, soprattutto centro-meridionali.

martedì, 22 settembre 2020, 11:31

Nuova piazza, nuovo incontro con il mercato artigianale CreArt in pieno centro storico a Lucca, organizzato dalla Cna di Lucca.

martedì, 22 settembre 2020, 11:30

Presentazione del libro "I giorni dell'Ombra e della Luce" di Maria Pia Pieri che si terrà giovedì 24 settembre presso la sala Maria Eletta Martini del CRED, via Sant'Andrea 33 Lucca, alle 17,30.Fresco di stampa, il testo racconta ciò che videro, durante gli anni cruciali della seconda guerra mondiale, gli...

martedì, 22 settembre 2020, 11:29

A causa delle previste avverse condizioni meteo, la Cia Toscana Nord rinvia il pomeriggio di musica e degustazione in programma per domani, mercoledì 23 settembre, in piazza San Francesco.

lunedì, 21 settembre 2020, 23:12

È morto presso la Casa del Clero di Lucca, oggi lunedì 21 settembre 2020, don Vieri Cattalini, aveva 92 anni. Per motivi di salute non aveva più incarichi dal 1990. Nato a san Michele di Moriano il 6 dicembre 1928, aveva compiuto gli studi nel Seminario Arcivescovile di Lucca e...

lunedì, 21 settembre 2020, 20:19

Oggi primo faccia a faccia tra i vertici dell'azienda che produce il marchio del latte San Ginese (rilevata dalla cooperativa sarda Arborea) e i lavoratori insieme anche alle rappresentanze sindacali interne, dopo l'annuncio choc da parte dell'azienda stessa della rottura dei contratti di fornitura con gli allevatori locali.

lunedì, 21 settembre 2020, 18:31

Massimo Diodati presidente dell’unione ciechi di Lucca sino al luglio scorso, è stato eletto presidente regionale dell’ l’UIC unione ciechi e ipovedenti.

lunedì, 21 settembre 2020, 18:10

Acque SpA comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Altopascio, giovedì 24 settembre, dalle ore 9 alle 13, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle località Gennarino e Biagioni, in via Valdinievole (nel tratto compreso tra Corte Martinoni e Biagioni) e in via dei Sorini Querce nel...