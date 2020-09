Convocata assemblea ordinaria dei soci Croce Verde P.A. Lucca

Altre notizie brevi

domenica, 6 settembre 2020, 15:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 settembre, sono 52. Nella provincia di Lucca sono in tutto 11: 7 in lucchesia e 4 in Versilia. Nel dettaglio:

domenica, 6 settembre 2020, 15:01

Lunedì 7 settembre i candidati Pd al consiglio regionale Valentina Mercanti e Mario Puppa alle 10 saranno a San Cassiano a Vico, al 'Caffè Lazzari' in via del Chiasso Bernardesco per iniziare la settimana assieme ad elettori, simpatizzanti e persone semplicemente curiose di conoscerli.

domenica, 6 settembre 2020, 08:21

Ettore Rosato, Vicepresidente della Camera dei deputati e Coordinatore nazionale di Italia Viva sarà a Lucca, Lunedì 7 settembre alle ore 15 per incontrare amici e simpatizzanti presso la Pasticceria Stella in via Pisana.

sabato, 5 settembre 2020, 16:36

Il 6 settembre Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del parlamento europeo, sarà in tour in Toscana per sostenere le liste del MoVimento 5 Stelle che andranno al voto il 20 e il 21 settembre.

sabato, 5 settembre 2020, 15:36

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 settembre, sono 64, a cui si aggiungono 2 casi positivi di cittadini residenti in altre regioni italiane individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana.

sabato, 5 settembre 2020, 12:34

Mostra di fotografia di Angelo Moscarino, fotografo di Napoli, in esposizione presso Opificio n120 di via del Fosso nel centro storico. Presenta una serie di fotografie sul tema delle donne. Aperta in orario 17,30 alle 24,00 dal mercoledi al sabato a ingresso libero.

sabato, 5 settembre 2020, 12:25

"Da capolista della lista Sinistra Civica Ecologista nel Collegio di Lucca - scrive Andrea Sarti - ma soprattutto da studente universitario ho aderito con convinzione alla Piattaforma studentesca per le Elezioni Regionali promossa da UDU Firenze, Unione degli Universitari - Das Pisa e Rete degli Studenti Medi - Toscana.

sabato, 5 settembre 2020, 10:21

Il Comune sostituisce le borracce per l’acqua difettose date in regalo lo scorso anno ai bambini e alle bambine delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Per avere una nuova borraccia basta portare quella sciupata in Municipio all'ufficio della segreteria del sindaco.

venerdì, 4 settembre 2020, 16:49

Giovanni Minniti, candidato della Lega alle elezioni regionali nel collegio di Lucca, critica le dichiarazioni di Alberto Veronesi il quale intenderebbe utilizzare i fondi del MES per sanità e scuola:

venerdì, 4 settembre 2020, 09:16

E' un lavoro costante e organizzato e non si è fermato nemmeno nel mese di agosto quello delle sedi Avis della Toscana per garantire al sistema sanitario l'afflusso di donazioni di sangue, plasma e altri componenti fondamentali per le cure di migliaia di pazienti.