Coronavirus: 7 casi positivi nell’Asl Toscana nord ovest

Altre notizie brevi

martedì, 29 settembre 2020, 18:03

Infortunio oggi verso le 16.35 a Marlia in via Ceppo di Melo. Un uomo si trovava in un campo ed è caduto da un'altezza di oltre tre metri, subendo ferite agli arti inferiori.E' stato accompagnato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca.Sono intervenute le auto mediche...

martedì, 29 settembre 2020, 17:48

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che in via della Madonnina a Capannori, in seguito ai fenomeni temporaleschi dei giorni scorsi, si sono verificati alcuni disservizi elettrici (dopo l’interruzione di venerdì scorso e l’intervento di rialimentazione dei tecnici dell’azienda...

martedì, 29 settembre 2020, 15:10

Il direttore della struttura di Ortopedia di Lucca Giuseppe Calvosa, ha partecipato oggi (29 settembre) ad una puntata speciale della trasmissione “Fuori TG” di Rai Tre dedicata alla medicina del futuro.

martedì, 29 settembre 2020, 15:06

Affrontare in maniera forte e decisa il problema degli ungulati e, in particolare, dei cinghiali, nella Piana di Lucca. E' questa la richiesta che è arrivata dalla cooperativa 'L'Unitaria' al presidente della Provincia, Luca Menesini, nel corso dell'incontro che si è svolto a Palazzo Ducale nella giornata di ieri (lunedì...

martedì, 29 settembre 2020, 15:03

martedì, 29 settembre 2020, 09:38

Continuano anche per il mese di ottobre 2020 le attività dei Servizi Educativi dei Musei Nazionali di Lucca: “Detective al museo”, un percorso didattico per ragazzi dai 6 ai 12 anni, e “Parlar d’Arte” un laboratorio dedicato agli adulti.

martedì, 29 settembre 2020, 08:40

L’Associazione Club La Bohème presenta la quarta ripresa dell'opera pucciniana "Suor Angelica" all'interno dell’ex-monastero agostiniano di Vicopelago, in due sole repliche, il 10 e 11 Ottobre alle ore 17. "Per raccontare questa storia contrastata - afferma la presidente Silvana Froli -, offriremo al nostro pubblico di rivivere uno dei luoghi...

lunedì, 28 settembre 2020, 19:03

Fare esercizio fisico è fondamentale per restare in salute e rafforzare il nostro sistema immunitario. Da sempre è così, ma il contesto pandemico in cui ci siamo trovati ci ha fatto riscoprire in maniera ancora più forte questa verità indiscutibile.

lunedì, 28 settembre 2020, 18:58

"Tributo ad Alberto Sordi" è il titolo del concerto ad ingresso libero, completamente dal vivo, in programma venerdì 2 ottobre 2020 a partire dalle ore 21.15 nella sala della cultura di "Pinturicchio" a Lucca.

lunedì, 28 settembre 2020, 18:11

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 settembre, sono 44.