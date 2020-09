Coronavirus, due casi a Capannori

Altre notizie brevi

So. Ge. Se. Ter Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per un nuovo corso di barman di primo livello. La sua durata sarà di 30 ore fra nozioni teoriche e prove pratiche, prenderà il via...

"Esprimo profonda solidarietà all'autista e i controllori Ataf che questo pomeriggio sono stati aggrediti in Piazza Puccini da un 20enne egiziano. E' l'ennesima aggressione ai danni dei lavoratori della società di trasporti, non è accettabile che il problema dell'incolumità dei dipendenti Ataf non sia ancora stato affrontato dal centro-sinistra.

«Basta baloccarsi col cubo di Rubik sul trasporto scolastico. La Regione apra agli operatori del noleggio con conducente, Ncc, che si sono resi disponibili a rimpolpare le flotte ordinarie in questo momento di bisogno. Hanno uomini e mezzi e potrebbero così risollevarsi da una crisi che coinvolge 7500 lavoratori in...

Alberto Veronesi, candidato al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia: "Sole, mare e spiaggia non bastano più. Per guardare al futuro, occorrerà investire maggiormente sul turismo culturale".

"Che bello parlare con le persone, ascoltare i loro bisogni e cercare di fare qualcosa di concreto. Visto che ho apertamente dichiarato la mia vicinanza alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed agli anziani sono stata contattata da un cittadino del Comune di Capannori il quale mi ha rappresentato...

Capannori è la tappa del 3 settembre della campagna elettorale dei due candidati del Partito Democratico, Valentina Mercanti e Mario Puppa.

"Quanto vale la parola data dal Sindaco? E soprattutto, vale per tutti o solo per chi è d'accordo con le sue idee?Dopo l'ennesima promessa non mantenuta, sono queste le domande che viene da porsi. Aspettavamo infatti, entro la fine di agosto, la convocazione del consiglio comunale sul tanto discusso accordo...

C'è tempo fino al 6 settembre compreso per prenotarsi per intervenire nella la seduta di consiglio comunale aperto dedicato al “Futuro della ex Manifattura Tabacchi non oggetto di interventi PIUSS”, in programma martedì 8 settembre alle 17.30.

Lunedì 14 settembre riaprono in Toscana le scuole e l'Azienda USL Toscana nord ovest sta mettendo in campo tutte le misure necessarie per un avvio dell'anno scolastico in massima sicurezza anche in tempo di Covid. L'AUSL è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni...