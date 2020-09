Coronavirus, quattro casi a Lucca: uno è un rientro dall'estero

Altre notizie brevi

venerdì, 11 settembre 2020, 19:21

Non importerà recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per chiedere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento fiduciario perché entrato in contatto con una persona contagiata o rientrato dall’estero da Paesi a...

venerdì, 11 settembre 2020, 18:01

Sabato 12 settembre i candidati lucchesi della lista Sinistra Civica Ecologista incontreranno elettori ed elettrici della Piana e della Mediavalle in occasione dei mercati ambulanti: in particolare Daniela Grossi sarà presente al mercato ambulante di Lucca (via delle tagliate), mentre Andrea Sarti sarà presente al mercato di Bagni di Lucca.

venerdì, 11 settembre 2020, 16:38

La Toscana proroga al 25 settembre il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la Sala operativa regionale raccomanda l’osservanza scrupolosa della normativa per scongiurare il rischio di incendi e le pesanti sanzioni previste.

venerdì, 11 settembre 2020, 16:24

Tutti gli elettori che a causa del Covid-19 si trovino in quarantena o isolamento su provvedimento delle unità operative di igiene pubblica e che vogliano esercitare il diritto di voto, devono farsi rilasciare un certificato dall'Azienda Sanitaria che attesti la loro condizione.Per ottenere il certificato l’elettore deve compilare il modulo...

venerdì, 11 settembre 2020, 15:50

"Con un Gelato regali un sorriso" è la manifestazione organizzata da Fondazione ANT Italia Onlus che anche quest'anno coinvolgerà i gelatieri di Lucca e delle altre province toscane. Sabato 12 settembre in tutta la regione si terrà infatti una vera e propria giornata del gelato, durante la quale oltre 70...

venerdì, 11 settembre 2020, 14:25

Sabato 19 settembre alle ore 18 nella piazzetta Mansi a fianco della Chiesa di S. Maria Nera g.c., concerto corale de Il Baluardo gruppo vocale lucchese. Musiche di Morricone, Piovani, Modugno, Weston, Lennon, Sting, M. Jackson, Schoenberg ,Cohen e Bullock.

venerdì, 11 settembre 2020, 13:53

Il presidente Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest Michel Rocchiccioli: A seguito dell'incontro che si è tenuto ieri in prefettura a Lucca, siamo a esprimere la nostra soddisfazione per le azioni che saranno messe in campo dai gestori del servizio e dagli enti preposti sia per le corse extraurbane previste sia...

venerdì, 11 settembre 2020, 13:49

Sistema Ambiente ricorda a tutti gli utenti che la scadenza del pagamento della prima rata della TARIC è il 16 settembre 2020. Le fatture sono già state inviate ai cittadini che usufruiscono del servizio. In caso di smarrimento, è possibile richiedere un nuovo invio del bollettino scrivendo una mail a...

venerdì, 11 settembre 2020, 13:48

Al via i corsi di musica alla Civica Scuola di Musica di Capannori (MUSICZONE), nel pieno rispetto della sicurezza.

giovedì, 10 settembre 2020, 18:13

Toscana a Sinistra davanti al San Luca con Giorgio Cremaschi per la sanità pubblica: "Oggi siamo stati davanti al San Luca in difesa della sanità pubblica, che l'amministrazione Rossi ha gradualmente smantellato per tutto il suo mandato.