Coronavirus, tre nuovi casi in lucchesia

domenica, 13 settembre 2020, 16:10

"Sappiamo tutti che questo non è un inizio dell'anno scolastico normale.L'emergenza Covid-19 pesa come un macigno e ancor di più pesa l'incapacità del governo PD-5 Stelle nel gestirla.Fratelli d'Italia manda il proprio caloroso abbraccio agli studenti, alle loro famiglie ed agli insegnanti, costretti a vivere in uno stato precario fatto...

domenica, 13 settembre 2020, 15:18

La valutazione e le proposte dell'Associazione "Sinistra con" per le elezioni regionali: "Le elezioni regionali - esordisce l'associazione - sono un appuntamento davvero molto importante per il futuro della Toscana. "Sinistra con" propone a tutti, a partire dai troppo che ancora pensano di non votare, la sua riflessione e le...

domenica, 13 settembre 2020, 14:11

Priorità alla Scuola Lucca e Cobas Scuola Lucca intervengono sul recente finanziamento del comune di Lucca alle scuole dell'infanzia private, sul caos convocazioni supplenti e sulla mobilitazione del 26 settembre. “È notizia di questi giorni – esordiscono - lo stanziamento di 58000 euro alle scuole dell’infanzia private da parte del...

domenica, 13 settembre 2020, 12:15

Il romanzo “Il viaggio di A” racconta la storia di una ragazza, chiamata semplicemente A, che va in cerca della madre scomparsa.

sabato, 12 settembre 2020, 23:55

A partire da lunedì prossimo 14 settembre, la parrocchia di San Pietro a Vico, per la Festa della Beata Vergine Addolorata, celebra le messe nelle corti.

sabato, 12 settembre 2020, 17:59

“Dopo aver annunciato a Scarlino che avrebbe realizzato gli inceneritori con le ruspe. Dopo essersi arrampicato fino a Carrara per dirsi contrario al Piano Cave che ha votato e concorso a realizzare con Rossi. Dopo essersi detto su e giù per isole e monti contrario alla chiusura dei piccoli ospedali...

sabato, 12 settembre 2020, 17:24

Un incontro pubblico per illustrare il programma di Sinistra Civica Ecologista e rispondere alle domande e sollecitazioni di coloro che sono interessati a conoscere meglio i candidati e gli impegni che la lista intende portare avanti: hanno scelto così di trascorrere la domenica pomeriggio Andrea Sarti e Daniela Grossi che...

sabato, 12 settembre 2020, 16:45

L’Azienda USL Toscana nord ovest è impegnata su più fronti per garantire che il ritorno sui banchi di alunni e studenti avvenga secondo le regole, per prevenire e contenere il contagio da Coronavirus.

sabato, 12 settembre 2020, 16:38

«Forza Italia non si smentisce mai: due giovani al vertice delle istituzioni».

sabato, 12 settembre 2020, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 settembre, sono 56, a cui ci sono da aggiungere 3 positivi residenti in altre regioni italiane individuati in porti e stazioni ferroviarie (nello specifico 2 al porto di Livorno ed 1 alla stazione di Pisa) con l’ordinanza numero 80...