Entro il 24 settembre si rinnova l'iscrizione all'elenco zonale per le attività di inclusione scolastica nella Piana

Altre notizie brevi

giovedì, 17 settembre 2020, 15:27

La Confartigianato Imprese Lucca invita i suoi associati ad andare a votare: “Nei giorni scorsi abbiamo avuto colloqui con moltissimi candidati al Consiglio Regionale della Toscana che si cimenteranno nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre"."Da tutti i candidati - spiega - è emerso un chiaro appello nei nostri...

giovedì, 17 settembre 2020, 15:25

Nel quadro delle manifestazioni per le Giornate Europee del Patrimonio 2020, l’Archivio di Stato di Lucca espone le cartoline e le lettere inedite che il brigante Giuseppe Musolino ricevette, in attesa della sentenza, durante la sua detenzione nel carcere di S.

giovedì, 17 settembre 2020, 15:17

Con la ripresa del nuovo anno scolastico, Fratelli d'Italia Capannori punta il dito contro alcune problematiche sulla sicurezza stradale legate alla scuola, emerse già a novembre 2019 e non ancora risolte dall'Amministrazione comunale."Lo scorso 22 novembre - ricorda Roberto Martinelli - sotto lo stimolo di alcuni genitori delle scuole medie...

giovedì, 17 settembre 2020, 15:05

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 settembre, sono 70. Nella sola provincia di Lucca sono 23: 3 in lucchesia e 20 in Versilia.

giovedì, 17 settembre 2020, 14:48

Una chiusura di campagna “alla vecchia maniera” nelle piazze tra la gente quella scelta da Vittorio Fantozzi candidato alle elezioni regionali in provincia di Lucca per Fratelli d’Italia.“Andiamo a chiudere questa impegnativa campagna elettorale tornando a parlare nelle piazze delle nostre città e dei nostri borghi facendo onore alla migliore...

giovedì, 17 settembre 2020, 13:40

Oltre un milione di litri di latte inutilizzato, una ventina di stalle in ginocchio e centinaia di ettari a pascolo a rischio abbandono. E' l'effetto della "nuova era" S. Ginese sull'agricoltura lucchese. La denuncia parte da Coldiretti Lucca preoccupata e delusa per il comportamento e l'atteggiamento della nuova proprietà dello...

giovedì, 17 settembre 2020, 12:20

In occasione delle elezioni regionali e referendarie del 20 e 21 settembre, il Polo culturale Artemisia di Tassignano, sede della biblioteca comunale 'G.Ungaretti', sarà, come di consueto, sede di seggio. Per questo motivo sarà chiuso al pubblico a partire dalle ore 14.30 di venerdì 19 settembre fino alle ore 19.30...

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:59

Nella serata di giovedì 17 settembre alle ore 20:15 il candidato alla carica di consigliere regionale per Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi parlerà gli elettori sulla piazza Vittorio Veneto a Massarosa. Nell’occasione per il compleanno del candidato che festeggia in comizio i suoi 42 anni.

mercoledì, 16 settembre 2020, 16:51

Soddisfazione da parte di Stefano Baccelli, presidente della commissione ambiente in Regione Toscana per l'accordo che porta quasi un milione di euro ai comuni della piana lucchese per favorire le caldaie eco e i biotrituratori.

mercoledì, 16 settembre 2020, 15:57

I parroci della Comunità Parrocchiale della città di Lucca preso atto del perdurare della difficile situazione dovuta alla pandemia da Covid 19 e del permanere del pericolo di contagio, nonché della limitata capienza dei luoghi di culto e delle norme igieniche da rispettare per le celebrazioni liturgiche (distanza fisica, sanificazione...