Giorgio Cremaschi al San Luca per la sanità

giovedì, 10 settembre 2020, 18:13

Toscana a Sinistra davanti al San Luca con Giorgio Cremaschi per la sanità pubblica: "Oggi siamo stati davanti al San Luca in difesa della sanità pubblica, che l'amministrazione Rossi ha gradualmente smantellato per tutto il suo mandato. Il settore sanitario è la vera partita su cui si gioca il bilancio regionale, e come tale è preda delle mire di chi vuole fare profitto sulla salute di tutte e tutti. Il San Luca è uno dei quattro ospedali imposto dalla Regione attraverso il project financing, regalando la concessione ventennale dei servizi non sanitari e commerciali in cambio di una parte del capitale necessario alla costruzione".

Con Giorgio Cremaschi, portavoce nazionale di Potere al Popolo, i candidati e le candidate di Toscana a Sinistra per il collegio di Lucca. La capolista Francesca Trasatti, Federico Camici Roncioni, Roberta Bianchi, hanno spiegato il programma di Toscana a Sinistra per la sanità pubblica: "Servizi ospedalieri presenti sui territori contro l'accentramento delle risorse negli ospedali di cura intensiva (gravissima, in questo senso, la sospensione del servizio di dialisi nell'ospedale di Castelnuovo), internalizzazione del personale ospedaliero, medicina di base territoriale, incremento dei posti di lunga degenza, e finanziamenti pubblici per chi non ha assistenza sanitaria e vive situazioni di indigenza.

Con i candidati e Cremaschi era presente anche Marco, persona che proprio perché senza residenza in seguito a uno sfratto dovrà pagare i costi di un'operazione a cui si è dovuto sottoporre. Il commento di Cremaschi: "È sufficiente questo racconto per spiegare l'assurdità dello smantellamento del servizio pubblico e della privatizzazione della sanità. Privatizzare la sanità non è una scelta politica, è un crimine".