Giornate migrante e rifugiato, messa in S.Michele

Altre notizie brevi

sabato, 26 settembre 2020, 16:42

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 settembre, sono 35. In Lucchesia si segnala un solo caso ed è ad Altopascio. Un caso anche in Valle del Serchio e due in Versilia.

sabato, 26 settembre 2020, 15:22

Il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore allo sport Stefano Ragghianti hanno ricevuto questa mattina nel giardino di Palazzo Orsetti la squadra di basket femminile Le Mura Spring accompagnata dalla presidente Rachele Settesoldi, dai dirigenti sportivi Roberto Rapè, Francesco Caredio e Emanuele Cerri e dal coach Giovanni Giannelli.

venerdì, 25 settembre 2020, 16:12

Nella serata di ieri si è svolta la fase preliminare di taratura della strumentazione per alcuni test di carico che verrenno effettuati dall'amministrazione comunale nelle prossime settimane sul cavalcaferrovia di viale Europa. Le verifiche fanno parte della normale attività di monitoraggio e manutanzione dell'importante infrastruttura soggetta giornalmente al passaggio di...

venerdì, 25 settembre 2020, 15:30

Capire quanto i cittadini conoscano il sistema di Protezione civile comunale, quali siano ritenuti i mezzi di informazione più diretti ed efficaci in caso di emergenza e ottenere una mappatura degli eventi storici calamitosi del comune di Lucca, costruita attraverso il punto di vista delle persone che li hanno vissuti...

venerdì, 25 settembre 2020, 15:14

Codice arancione per vento e mareggiate per tutta la giornata di oggi sulla costa dalla Versilia fino a Piombino compreso l’Arcipelago. Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico sul resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Protezione civile regionale.

venerdì, 25 settembre 2020, 14:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 settembre, sono 54. In Valle del Serchio sono in tutto tre i nuovi casi: due a Gallicano e uno a Barga.

venerdì, 25 settembre 2020, 12:50

Domenica 27 settembre alle 21 concerto d'organo in cattedrale con Mario Ciferri, organista di fama internazionale, pluridiplomato, con al suo attivo numerosi riconoscimenti e un'attività concertistica prestigiosa. A Lucca presenterà un programma con alcuni tra i più bei brani della letteratura organistico tra cui la Priere di Franck, il B. A.

giovedì, 24 settembre 2020, 17:32

Il sindaco Alessandro Tambellini: Esprimo, anche a nome della Giunta comunale della città di Lucca, il cordoglio per la scomparsa di Gilbert Meyer già sindaco di Colmar, presidente dell'Unione dei comuni di Colmar ed ex deputato dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Francese.

giovedì, 24 settembre 2020, 15:58

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 settembre, sono 64. In provincia di Lucca sono 21 i nuovi casi, di cui 5 in lucchesia: a ad Altopascio, 1 a Capannori e 3 a Lucca.

giovedì, 24 settembre 2020, 14:20

Comitato Insieme per l'Oltreserchio: Il Governo considera i Comuni fondamentali per attivare le risorse del Recovery Fund. Ottimo, quindi chiediamo che, anche nell'ottica del Green Deal Europeo, a cui sono vincolate il 30-40 % circa delle risorse che ci verranno assegnate, il Comune di Lucca finalmente realizzi le fognature sul...