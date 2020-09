Il covid 19 non ferma MATCH IT NOW

martedì, 22 settembre 2020, 18:39

Dal 21 al 29 settembre si terrà la settimana nazionale dedicata alla manifestazione “MATCH IT NOW”: l’evento più importante per il reclutamento di donatori di midollo osseo, promosso dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Donatori di Midollo Osseo (IMBDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con ADISCO.

Nell’edizione 2019 sono stati reclutati 5 mila donatori: un numero importantissimo per ADMO, ma soprattutto per i malati in attesa di ricevere un trapianto: “Vi ricordiamo che la compatibilità è di 1 a 100mila!” – spiegano i volontari ADMO.

A causa dell’emergenza COVID 19, l’edizione 2020 non potrà svolgersi come al solito con eventi di piazza, ma, nonostante la pandemia, i volontari e le associazioni coinvolte non hanno nessuna intenzione di arrendersi.

“Realizzeremo delle piazze virtuali sui social e con la collaborazione dei centri trasfusionali, saranno organizzati degli open day dedicati alla tipizzazione – spiegano i volontari- Ci saranno cioè delle aperture straordinarie dei centri trasfusionali per consentire ai nuovi potenziali donatori, previo appuntamento, di iscriversi al Registro dei donatori.”. Per iscriversi e diventare donatore è sufficiente avere 36 anni non compiuti, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute: un gesto semplice, in grado di cambiare il destino di uno dei tanti malati in attesa di trapianto. Il Centro trasfusionale dell’Ospedale San Luca di Lucca ha messo a disposizione dei donatori degli appuntamenti aggiuntivi nei pomeriggi di giovedì 24 settembre e sabato 26 settembre. Il Centro trasfusionale dell’Ospedale Versilia si è reso disponibile con appuntamenti per le tarde mattinate di martedì 22 e giovedì 24 settembre. I Centri trasfusionali degli ospedali di Barga e Castelnuovo Garfagnana hanno dato la loro disponibilità nelle tarde mattinate di sabato 19 e sabato 26. Da quest’anno per fissare un appuntamento è necessario effettuare la pre-iscrizione su www.donatoriadmo.org. “Ringraziamo tutto il personale dei Centri trasfusionali- concludono i volontari ADMO- che assieme a noi sono sempre alla ricerca di nuove speranze di vita!”