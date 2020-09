Il direttore della Scuola IMT su Rai Uno per la rubrica settimanale Tv7

Altre notizie brevi

venerdì, 18 settembre 2020, 18:02

Il consigliere comunale di Lucca, oggi nel Gruppo Misto, dichiara il proprio sostegno elettorale alla lista del partito di Giorgia Meloni e invita tutti i suoi sostenitori ed elettori a recarsi in massa alle urne. "Troppo importante votare per chi potrebbe mandar via la sinistra dopo decenni di potere".

venerdì, 18 settembre 2020, 17:33

Nuove opportunità di autonomia per le persone con disabilità. Dallo scorso 15 settembre e per i successivi 30 giorni, è possibile fare domanda, alla Zona distretto della Piana di Lucca, per richiedere un contributo al proprio progetto di vita indipendente.

venerdì, 18 settembre 2020, 17:22

Scriveva Dostojevskij nell'Idiota che "La bellezza salverà il mondo", chissà se è vero. All'associazione Lucca Info & Guide basterebbe che per questa volta la bellezza dell'arte salvasse i gatti di Gatti Lucchesi, un'organizzazione no profit che da anni si occupa di varie colonie feline e non solo.

venerdì, 18 settembre 2020, 15:32

Valorizzare gli autori locali e farli conoscere ad un pubblico più ampio. Questo l'obiettivo della rassegna 'Il territorio racconta' promossa dall'amministrazione comunale che riprenderà con un nuovo ciclo di incontri a partire dal prossimo 1° ottobre.

venerdì, 18 settembre 2020, 15:08

Così denuncia Fratelli d'Italia Capannori in una nota rilasciata alla stampa: "E' ormai un comportamento costante quello per cui nessuno, dal Comune di Capannori, risponde alle note critiche dell'opposizione, pubblicate in stampa. Proviamo a tentare una sintesi dei fatti segnalati negli ultimi mesi.1) Il personale delle pulizie va avanti con...

venerdì, 18 settembre 2020, 15:04

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 settembre, sono 32, a cui si aggiungono 2 casi positivi di cittadini residenti in altre regioni italiane individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni (nello specifico entrambi al porto di Livorno) con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana.

venerdì, 18 settembre 2020, 14:39

A distanza di poche ore dalle votazioni, la candidata al consiglio regionale del Pd, Valentina Mercanti, lancia un appello agli elettori: "Domenica e lunedì si vota. Tutte le elezioni sono importanti, ma per la nostra Regione questa è la più importante di sempre. E chiede una scelta lucida e razionale.

venerdì, 18 settembre 2020, 13:42

"Dopo mesi d'inutile attesa in merito al futuro dell'ex Manifattura Tabacchi di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega e candidata elle elezioni - l'amministrazione comunale è costretta a mutare atteggiamento sulla rilevante tematica, denotando, dunque, scarsa attenzione sulla delicata questione." "I tempi - prosegue il...

venerdì, 18 settembre 2020, 13:38

Nel 76° anniversario della battaglia del Castellaccio di Aquilea il comitato paesano di Aquilea Lu organizza una passeggiata storico culturale al castellaccio scortati dai figuranti della linea gotica della lucchesia in divisa e con i mezzi dell'epoca . Una guida locale spiegherà la storia dei luoghi dal 1300 a oggi.

venerdì, 18 settembre 2020, 13:12

"Respira", questo è il nuovo motto con cui oggi il Fulmine Cerchiato ha lanciato in tutta Italia il nuovo anno politico per le scuole."Un messaggio chiaro – inizia la nota del movimento – che vuole arrivare dritto al cuore degli studenti italiani che in questi giorni (e nei prossimi) saranno...