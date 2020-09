Il Mercatino del Forte ad Altopascio

Altre notizie brevi

giovedì, 24 settembre 2020, 14:20

Comitato Insieme per l'Oltreserchio: Il Governo considera i Comuni fondamentali per attivare le risorse del Recovery Fund. Ottimo, quindi chiediamo che, anche nell'ottica del Green Deal Europeo, a cui sono vincolate il 30-40 % circa delle risorse che ci verranno assegnate, il Comune di Lucca finalmente realizzi le fognature sul...

giovedì, 24 settembre 2020, 14:04

Più risorse per effettuare i tamponi e avere risultati celeri per far fronte all’emergenza coronavirus nel mondo della scuola. Uno screening, insomma, il più possibile rapido ed efficace per bloccare sul nascere l’eventuale insorgere di contagi all’interno delle classi.

giovedì, 24 settembre 2020, 14:03

In merito alle sanificazioni degli ambienti scolastici utilizzati come sedi per i seggi elettorali l'amministrazione comunale fa presente che le operazioni di pulizia con certificazione si sono svolte tutte entro la giornata di ieri (martedì 22) al massimo nella tarda serata o nella notte.

giovedì, 24 settembre 2020, 13:57

Prende il via domani, venerdì 25 settembre, alle ore 20.30 alla chiesa parrocchiale di Guamo il ciclo di incontri e testimonianze 'Pandemia... crisi e opportunità', promosso dalla comunità parrocchiale di Badia, Coselli, Guamo e Vorno in collaborazione con il Comune di Capannori e il 'Festival Economia e Spiritualità'.

giovedì, 24 settembre 2020, 12:44

Croce Rossa... ma 'green'! Sabato (26 settembre) i volontari del comitato di Lucca, armati di sacchi e tanta solidarietà, si daranno appuntamento lungo il parco fluviale e sulle mura urbane per l'evento "Puliamo il mondo dai pregiudizi".L'iniziativa, nata in collaborazione con il Comune di Lucca e Sistema Ambiente, consisterà nella...

giovedì, 24 settembre 2020, 09:03

Il Corso BLS-D si svolgerà il giorno 26 Settembre 2020 alle ore 16 presso il Centro Sportivo "La Certosa" in via di Magazzeno a Farneta (LU) e sarà tenuto dal Dr. Maurizio CECCHINI , cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa e dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino dell'Associazione Cecchini Cuore ONLUS.www.cecchinicuore.orgSarà illustrato...

mercoledì, 23 settembre 2020, 17:20

Visite straordinarie al Museo Casa Natale di Giacomo Puccini. Il cinema, le donne, le opere e i bambini saranno i temi e i protagonisti di sei visite tematiche che si svolgeranno dal 26 settembre al 25 ottobre.

mercoledì, 23 settembre 2020, 14:44

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 settembre, sono 30. Sette nuovi casi in provincia di Lucca: due ad Altopascio, due a Capannori e tre a Lucca.

mercoledì, 23 settembre 2020, 14:18

Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico dalle 13 di oggi, mercoledì alla mezzanotte di domani, giovedì 24 settembre dalla Lunigiana fino alla zona delle colline metallifere. Lo ha emesso la sala operativa unificata della regione a causa di un'area depressionaria in quota che favorisce l'arrivo di aria umida...

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:50

Venerdì prossimo la 'Mirco Ungaretti Onlus' terrà un corso per l'utilizzo del defibrillatore agli agenti della polizia municipale di Capannori per formarli nell'attività di primo soccorso con questo dispositivo salvavita. L'associazione capannorese ha già donato nei mesi scorsi al comando della polizia municipale un defibrillatore ed un altro lo consegnerà...