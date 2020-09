La celebrazione delle esequie in era Covid a Lucca

mercoledì, 16 settembre 2020, 15:57

I parroci della Comunità Parrocchiale della città di Lucca preso atto del perdurare della difficile situazione dovuta alla pandemia da Covid 19 e del permanere del pericolo di contagio, nonché della limitata capienza dei luoghi di culto e delle norme igieniche da rispettare per le celebrazioni liturgiche (distanza fisica, sanificazione degli ambienti, ecc.), tenendo presente anche i suggerimenti dell’Arcivescovo (vedi Lettera alle Agenzie di onoranze funebri del 13 maggio 2020), all’unanimità decidono di celebrare nei funerali la Liturgia della Parola e i Riti di Commiato (cfr. Rito delle Esequie, Premesse Generali n. 6), al fine di limitare i tempi di permanenza in chiesa ed evitare i problemi legati alla distribuzione della santa comunione.

Suggeriscono inoltre di ricordare la persona del defunto nella preghiera dei fedeli, la domenica seguente alle esequie e, evidentemente, nella messa di suffragio celebrata successivamente.



Sotto la lettera dell'Arcivescovo:



"Gentilissimi, come forse sapete, il 30 aprile u.s. è stato siglato un Protocollo tra la CEI e il Governo italiano per gestire la ripresa delle celebrazioni con il popolo, a partire da lunedì 18 maggio. Le indicazioni dettagliate su tutte le procedure per la diocesi di Lucca sono contenute nelle Istruzioni che allego alla presente (al n. 1 della parte B si parla proprio delle esequie). Con la presente lettera vorrei portare alla Vostra attenzione due ulteriori considerazioni, la cui conoscenza confido Vi sarà utile per interagire con le famiglie e con i parroci nel programmare le celebrazioni. 1) Limitata capienza dei luoghi di culto Ogni parrocchia ha dovuto determinare e comunicare ufficialmente la capienza massima delle proprie chiese, per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza nelle celebrazioni, inclusi i funerali. Diventa pertanto necessario pensare, insieme al parroco e alla famiglia del defunto, come si intende gestire tale condizione. Un certo numero di posti dovrebbe essere riservato ai parenti stretti; il resto rimarrà di libero accesso, ma occorre non superare mai la soglia della capienza massima. Va pertanto predisposto un controllo all’entrata che si incarichi di disporre le persone in fila ordinata, di contare gli ingressi e di fermarli quando hanno raggiunto la soglia massima. Le persone che non riescono ad entrare, inoltre, non dovrebbero sostare sul sagrato della chiesa. La capienza massima della chiesa andrebbe riportata nei cartelli collocati all’entrata, con le eventuali avvertenze per la partecipazione. Per i funerali che si pensano particolarmente affollati va considerata l’idea di predeterminare la partecipazione di un certo numero di persone, la cui lista va data alla persona che gestisce l’accesso. Data la particolare delicatezza di questo aspetto, sarebbe auspicabile che il Vostro personale fosse consapevole del problema, lo trattasse con la famiglia e con il parroco, e si desse disponibile per collaborare allo svolgimento ordinato dell’ingresso e dell’uscita dalla chiesa. Nel manifesto funebre si potrebbe aggiungere una precisazione, del tipo: “La celebrazione esequiale si terrà il giorno X alle ore X nella chiesa parrocchiale di X, la cui capienza massima è di X persone”. 2) Celebrazione nella Liturgia della Parola Per limitare i tempi della permanenza in chiesa e per evitare i problemi legati alla distribuzione dell’Eucaristia, si continuerà preferibilmente a celebrare le esequie nella Liturgia della Parola, mentre le Messe di suffragio verranno officiate successivamente. Le famiglie andrebbero aiutate a entrare in quest’ordine di idee. Certo della Vostra comprensione e della Vostra collaborazione, Vi ringrazio per la delicata opera di questi mesi, nella vicinanza a tante famiglie sofferenti e saluto cordialmente Voi e il Vostro personale".