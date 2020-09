La Porcari Che Vogliamo: "Caserma dei carabinieri? Basta con gli annunci elettorali"

martedì, 8 settembre 2020, 14:30

Questo il commento del gruppo consiliare "La Porcari che Vogliamo" a commento della visita di ieri del Ministro della Difesa Guerini: "Pura propaganda a ridosso degli appuntamenti elettorali, come di consueto. Non possiamo qualificare diversamente la comparsata di ieri del Ministro Guerini a Porcari che, più che una visita istituzionale in lucchesia, pareva stesse facendo, visto il codazzo del Partito Democratico al seguito, un banale tour elettorale a sostegno del suo partito, in evidente difficoltà di acquisizione consensi.



Saremmo ovviamente felici che qualcosa si fosse finalmente sbloccato riguardo l'apertura di una Caserma dei Carabinieri a Porcari. Al nostro paese, stante le sue caratteristiche, spetterebbe di diritto, a nostro parere, un presidio fisso come quello. Ma le dinamiche e le tempistiche di questo ennesimo annuncio non possono non lasciarci perplessi.



Anche il 1 giugno 2017 (e potremmo andare ancora più indietro nel tempo), infatti, leggemmo sugli organi di stampa del via libera da Roma per l'apertura della Caserma dei Carabinieri a Porcari, per voce dell'allora sottosegretario al Ministero degli Interni Domenico Manzione (sempre area PD). Mancavano, in quel caso, pochi giorni alle elezioni comunali e anche allora pareva tutto fatto. Dopo 3 anni e mezzo in cui non ha fatto seguito NIENTE, riecco, a pochi giorni dalle elezioni regionali, l'ennesimo annuncio.



Ora basta con queste ridicole passerelle. Ci dicano quando aprirà la Caserma a Porcari. Ci mostrino il cronoprogramma chiaro che ci porterà al raggiungimento di questo obiettivo. Ci mostrino ATTI ufficiali e non chiacchere. I porcaresi non hanno più voglia, dopo oltre 20 anni, di essere presi in giro".