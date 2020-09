L'esercizio fisico ci tiene in salute: il primo di una serie di incontri a Greenheart, Vivai Paola Favilla

lunedì, 28 settembre 2020, 19:03

Fare esercizio fisico è fondamentale per restare in salute e rafforzare il nostro sistema immunitario. Da sempre è così, ma il contesto pandemico in cui ci siamo trovati ci ha fatto riscoprire in maniera ancora più forte questa verità indiscutibile. Non si tratta "solo" di benessere, o "solo" di composizione corporea ma di "salute. Della nostra salute. Nostra e di chi amiamo. Ne parliamo domani sera 29 settembre ore 21 a Greenheart, nei Vivai Paola Favilla con il dottor Michele De Gennaro, Dir. Med. Malattie infettive, Daniele Filippi, Esperto in psicologia dello Sport, la Dott.ssa Francesca Fanucchi, Biologa nutrizionistaDott.ssa Francesca Fanucchi, Emanuele Parra Cofondatore e coach Life. Ingresso gratuito.