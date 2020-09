Lucca: alcuni servizi sospesi per la festa di Santa Croce

Altre notizie brevi

giovedì, 10 settembre 2020, 18:13

Toscana a Sinistra davanti al San Luca con Giorgio Cremaschi per la sanità pubblica: "Oggi siamo stati davanti al San Luca in difesa della sanità pubblica, che l'amministrazione Rossi ha gradualmente smantellato per tutto il suo mandato.

giovedì, 10 settembre 2020, 17:59

Extinction Rebellion Lucca organizza due eventi insieme ad altre associazioni locali. Si tratta di un incontro sulla situazione della Sanità Pubblica Toscana (con particolare attenzione a quanto successo durante l'emergenza Covid - 19), l'11 settembre alle ore 21 presso la Biblioteca Popolare di San Concordio; e un presidio contro la...

giovedì, 10 settembre 2020, 17:51

Andrea Sarti e Daniela Grossi candidati nella lista Sinistra Civica Ecologista a sostegno del candidato presidente Eugenio Giani saranno domani sera a Montecarlo per incontrare le elettrici e gli elettori che vogliano approfondire il programma e conoscere meglio i candidati. L'incontro si svolgerà a partire dalle 21,15 nel centro di Montecarlo.

giovedì, 10 settembre 2020, 15:29

Il capogruppo FdI alla Camera dei Deputati, onorevole Francesco Lollobrigida, sarà a Lucca per un incontro - aperitivo domani, venerdì 11 settembre alle ore 18, presso il Caffè Santa Zita (Piazza San Frediano - Lucca).Saranno presenti anche l'Onorevole Riccardo Zucconi, capogruppo commissione Attività produttive, Turismo e Commercio di FDI e...

giovedì, 10 settembre 2020, 15:11

Venerdì 11 settembre (domani) alle ore 18 nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio viene presentato il libro «La morte corporale della Madre di Dio in Bartolomeo Beverini (1629-1686)». L’opera è stata scritta da padre Francesco Petrillo che è un ricercatore di Mariologia.

giovedì, 10 settembre 2020, 15:08

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 settembre, sono 34.

giovedì, 10 settembre 2020, 14:25

Nell'ambito delle rassegne culturali proposte dall'Associazione Musicale Sui passi di Puccini, venerdì 11 settembre, alle ore 21.15, nella chiesa parrocchiale di Farneta, Don Emanuele Andreuccetti, parroco di Guamo, presenterà, nella sua comunità di origine, l'ultimo suo libro "LUZ": la storia di un uomo, nativo proprio di Farneta, che torna alle...

giovedì, 10 settembre 2020, 14:24

Il Comitato Paesano Piaggione è al termine del suo mandato. Le elezioni per il rinnovo delle cariche si svolgeranno sabato prossimo 12 settembre presso il circolo del paese con orario 17:00-21:00. "Nel triennio trascorso - scrive il comitato - abbiamo focalizzato la nostra attenzione principalmente sul ripristino dell'illuminazione lungo la...

giovedì, 10 settembre 2020, 14:14

"Perché mi sono candidata alla carica di consigliere regionale nella lista Toscana Civica per il cambiamento, che sostiene Susanna Ceccardi presidente? Perché voglio essere la voce di tutte quelle famiglie che, come me, hanno un familiare con disabilità".

giovedì, 10 settembre 2020, 13:44