Maltempo, prosegue l'allerta per piogge e temporali

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 settembre 2020, 17:20

Visite straordinarie al Museo Casa Natale di Giacomo Puccini. Il cinema, le donne, le opere e i bambini saranno i temi e i protagonisti di sei visite tematiche che si svolgeranno dal 26 settembre al 25 ottobre.

mercoledì, 23 settembre 2020, 14:44

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 settembre, sono 30. Sette nuovi casi in provincia di Lucca: due ad Altopascio, due a Capannori e tre a Lucca.

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:50

Venerdì prossimo la 'Mirco Ungaretti Onlus' terrà un corso per l'utilizzo del defibrillatore agli agenti della polizia municipale di Capannori per formarli nell'attività di primo soccorso con questo dispositivo salvavita. L'associazione capannorese ha già donato nei mesi scorsi al comando della polizia municipale un defibrillatore ed un altro lo consegnerà...

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:43

Il commissario regionale toscano di Forza Italia, sen. Massimo Mallegni, commenta il risultato delle ultime elezioni: «Io oggi lo voglio dire chiaro: in Maurizio Marchetti, capogruppo uscente di Forza Italia in Consiglio regionale e coordinatore provinciale degli Azzurri lucchesi, Forza Italia ha un esempio di lealtà e capacità.

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:59

Intervento di Vittorio Zucconi sulle elezioni regionali appena terminate: "Fratelli d'Italia ha ottenuto in provincia di Lucca un risultato straordinario, frutto di un lavoro costante e capillare caratteristico del nostro partito, che ci ha portato dal 5% delle europee 2019 al 17% di oggi.

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:49

L'Arte ha ancora voce alla chiesa di S. Giulia in Piazza del Suffragio. Espongono gli artisti Franco Avitabile, Laura Ballini, Fabrizio Barsotti, Annamaria Buonamici, Gudrun Burgastaller, Carla Cherchi, Fabio Costantino, Giuseppe Dovichi, Gianna Giudice, Alessandra Giuliani, Janet Kay Lilly, Paola Mattei, Marco Mazzoni, Adelindo Moriconi, Giuditta Pieroni, Marisa Santarlasci, Jannette...

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:39

Le elezioni regionali, dice la presidente di Confartigianato, Michela Fucile, si sono concluse e Confartigianato Lucca fa gli auguri al presidente Regionale, Eugenio Giani e a tutti i consiglieri neoeletti:

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:35

“Ai quattro nuovi consiglieri regionali espressione del territorio lucchese (due di maggioranza e due di opposizione) innanzitutto facciamo le congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro. Poi chiediamo di sostenere con forza le istanze di un territorio che saranno rappresentate come sempre in maniera propositiva anche dalla nostra associazione”.

mercoledì, 23 settembre 2020, 11:01

So. Ge. Se. Ter Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che restano disponibili gli ultimissimi posti per il nuovo corso di barman di primo livello. La sua durata sarà di 30 ore fra nozioni teoriche e prove pratiche, prenderà il...

mercoledì, 23 settembre 2020, 10:28

L'ultimo appuntamento di settembre è dedicato alla proiezione di documentari sull'arte. Venerdì 25 settembrealle ore 17:00, il MuSA presenta Open studios 02, il progetto realizzato tra il 2010 e 2011 dal Centro di Cultura Contemporanea Strozzina all'interno del bando "toscanaincontemporanea2010", promosso dalla Regione Toscana.