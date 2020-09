Massimo Diodati eletto presidente regionale dell’ l’UIC unione ciechi e ipovedenti

Massimo Diodati presidente dell’unione ciechi di Lucca sino al luglio scorso, è stato eletto presidente regionale dell’ l’UIC unione ciechi e ipovedenti.

A nome del tavolo della disabilità - scrivono Giglioli Valeria Ciardetti Pilade Petretti Cristina - esprimiamo il grande piacere per la notizia, peraltro attesa, di questo più importante e coinvolgente impegno di Massimo Diodati con cui in questi anni abbiamo lavorato e collaborato in varie iniziative tutte volte a rispondere ai problemi che riguardano il mondo dei disabili e in particolari dei ciechi e ipovedenti. Abbiamo ben presente in particolare il suo impegno e la sua passione, insieme a Max Mallegni dell’Anmil per la realizzazione del parco giochi inclusivo di San Donato che presto verrà inaugurato. Confidiamo che il suo contributo e la sua collaborazione continuino e si potenzino nella sua nuova veste di presidente regionale dell’ UIC. Siamo certi che nel nuovo incarico porterà la sua disponibilità, la sua intelligenza e e la sua passione per la difesa dei diritti dei più deboli come ha fatto qui a Lucca in tutto il suo mandato. Tanti auguri a Massimo dunque , ma anche tanti Auguri a Silvia Chelazzi che l’ha sostituito e che proseguirà il suo lavoro qui a Lucca come presidente dell’unione ciechi e ipovedenti. Siamo certi che Silvia Chelazzi che si era già distinta come consigliere e aveva portato avanti con Massimo Diodati numerose iniziative continuerà la proficua collaborazione nel “nostro” Tavolo.